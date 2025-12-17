ACTUALIZA 2-Se reanuda carga de tanqueros en Venezuela, pero mayoría de exportaciones siguen suspendidas

Por Marianna Parraga

17 dic (Reuters) - La petrolera estatal venezolana, PDVSA, reanudó la carga de crudo y combustibles el miércoles tras haber suspendido las operaciones en sus terminales el domingo debido a un ciberataque, según la compañía, fuentes y datos marítimos.

Sin embargo, la mayoría de las exportaciones permanecen suspendidas debido a la amenaza de Estados Unidos de imponer un bloqueo a los barcos sancionados.

Las exportaciones de crudo de Venezuela han caído drásticamente desde los más de 900.000 barriles diarios que envió en noviembre, después de que Estados Unidos incautó un buque sancionado hace una semana.

Los operadores han mantenido los barcos cargados en aguas venezolanas por temor a que sean incautados si zarpan hacia China, destino de la mayor parte del petróleo venezolano.

Incluso mientras los barcos reanudan la carga en las terminales de PDVSA, no está claro cuántos navegarán hacia aguas internacionales. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de aguas venezolanas.

La estadounidense Chevron tenía el miércoles dos buques cargando con destino a Estados Unidos, según una de las fuentes y datos marítimos.

Chevron ha continuado exportando crudo venezolano desde la incautación de la semana pasada. La compañía es socia en una empresa mixta con PDVSA y cuenta con autorización estadounidense para exportar petróleo desde Venezuela, a pesar de las sanciones impuestas al miembro de la OPEP.

No todos los buques que cargan petróleo venezolano han sido sancionados. De los 75 petroleros de la "flota oscura" que se encuentran actualmente en aguas venezolanas tras navegar con sus geolocalizadores apagados, alrededor de 38 están bajo sanciones de Washington. De esos, 15 están cargados, según TankerTrackers.com.

Un superpetrolero no sancionado zarpó esta semana en "modo oscuro", es decir, con su señal desactivada, transportando 1,8 millones de barriles de crudo pesado, tras esperar días para zarpar, según un documento interno de PDVSA y datos de monitoreo. Otro barco grande arribó a Venezuela recientemente, también en "modo oscuro".

Unos 15 millones de barriles de petróleo venezolano permanecen cargados en al menos 15 buques en aguas del país miembro de la OPEP.

Clientes y transportistas han exigido descuentos de precios y cambios en los contratos de PDVSA para compensar el mayor riesgo que supone el transporte del petróleo del país, según operadores y una fuente de la compañía.

PDVSA informó el miércoles en un comunicado que las exportaciones e importaciones de petróleo habían vuelto a la normalidad y que su flota de petroleros navegaba sin interrupciones.

Al menos dos buques no sancionados zarparon el miércoles transportando subproductos del petróleo, pero no crudo, según datos de seguimiento de buques y documentos de PDVSA. Los buques transportan metanol y coque de petróleo, un residuo del mejoramiento del crudo.

Washington no ha puesto en la mira los subproductos del petróleo ni los petroquímicos desde que impuso las primeras sanciones a Venezuela en 2019.

Al menos media docena de petroleros han dado vuelta en U desde la semana pasada para evitar acercarse al mar Caribe, que está fuertemente patrullado por buques estadounidenses, según los datos de TankerTrackers.com.

La administración Trump ha desplegado miles de tropas y casi una docena de buques de guerra en la región.

Venezuela calificó el bloqueo de Trump como una "amenaza grotesca" en un comunicado el martes por la noche, afirmando que violaba el derecho internacional, el libre comercio y el derecho a la libre navegación.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado que el aumento de tropas estadounidenses tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de los recursos petroleros del país miembro de la OPEP. Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo.

No está claro cómo Estados Unidos implementaría el bloqueo ni si recurriría a la Guardia Costera para interceptar buques.

La Guardia Costera participó en la incautación la semana pasada del superpetrolero Skipper cerca de Venezuela, la primera incautación estadounidense de un cargamento de petróleo venezolano.

