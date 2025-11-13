ACTUALIZA 2-Transportadora de Gas del Sur emite bono internacional por US$500 millones, cupón 7,75%: comunicado

BUENOS AIRES, 13 nov (Reuters) - La empresa argentina Transportadora de Gas del Sur (TGS) dijo el jueves que emitió un bono internacional por US$500 millones con vencimiento en 10 años y con un cupón del 7,75%, según un comunicado oficial.

La operación recibió ofertas por hasta US$1.300 millones, agregó la empresa.

TGS el mes pasado recibió la adjudicación de las obras para extender el gasoducto troncal Perito Moreno desde la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el oeste del país, hasta Buenos Aires.

"Este logro confirma que TGS es reconocida por su solidez y por la capacidad técnica y de gestión que nos permite encarar proyectos estratégicos para el desarrollo energético argentino", dijo Oscar Sardi, presidente ejecutivo de la compañía.

Las empresas de Argentina están saliendo a los mercados internacionales para financiarse, aprovechando la baja en el riesgo país que se produjo tras un inesperado triunfo del gobierno del presidente Javier Milei en las elecciones de medio término de octubre. El resultado electoral recuperó la confianza de los inversores en la capacidad de Milei de llevar adelante su programa financiero y económico de ajuste fiscal.

Pampa Energía, la tercera productora de gas de la cuenca neuquina de Argentina, esta semana colocó un bono por US$450 millones en el mercado internacional, con un cupón de 7,75% y un rendimiento de 8,125%. El instrumento es a 12 años, el mayor plazo para una empresa privada.

(Reporte de Eliana Raszewski)