ACTUALIZA 3-Candidatos Asfura y Nasralla empatados en reñidas elecciones presidenciales de Honduras

Asfura y Nasralla en empate técnico con alrededor del 40% de los votos

Trump apoya a Asfura y ofrece indulto al expresidente Hernández

Página en internet de autoridad electoral presenta fallos frecuentes en medio de reñida contienda

Por Laura García y Diego Oré

TEGUCIGALPA, 1 dic (Reuters) - Los candidatos presidenciales hondureños Nasry Asfura y Salvador Nasralla estaban prácticamente empatados en el más reciente recuento de votos disponible el lunes, ambos con poco menos del 40% de los votos, en una reñida contienda plagada de problemas con la página en internet de la autoridad electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reportaba a mediodía en su portal a Asfura, candidato del derechista Partido Nacional, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventajando al candidato del centrista Partido Liberal, Nasralla, por solo 515 votos. No estaba claro cuántos votos se habían contado debido a problemas con la página electoral. Rixi Moncada, del partido gobernante LIBRE, quedaba muy por detrás en tercer lugar, con el 19% de los votos.

Nasralla publicó en X que las proyecciones internas le daban una ventaja del 44,6%. "No nos estamos declarando ganadores, sólo estamos proyectando los resultados que van a ingresar al CNE en las próximas horas", dijo en su cuenta en la plataforma.

Miembros del Partido Nacional lo criticaron por no esperar a que la autoridad electoral publicara los resultados definitivos.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió calma ante el empate técnico y solicitó paciencia mientras continúa el recuento.

La ventaja de Asfura se ha reducido significativamente desde que se dieron a conocer los primeros resultados preliminares el domingo por la noche. La ley hondureña no contempla una segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayoría simple gobernará el país entre 2026 y 2030.

La presidenta Xiomara Castro reenvió un mensaje en su cuenta de X de su esposo y asesor, además de coordinador de LIBRE, Manuel Zelaya, que solicita "mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales".

A lo largo del lunes, los problemas con el portal en línea donde se iban a actualizar los resultados se sumaron a la frustración en torno a la votación. El sitio en internet pareció estar fuera de servicio durante largos lapsos y medios de comunicación locales criticaron la interrupción.

TRUMP INTERVIENE EN REDES SOCIALES PARA APOYAR A ASFURA

En la antesala de las elecciones, Trump intervino en la reñida contienda para apoyar a Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, en una serie de publicaciones en redes sociales, diciendo que puede trabajar con él para combatir el narcotráfico y que "si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero".

El viernes, el mandatario también anunció su intención de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y posesión de armas de fuego. Estados Unidos es el mayor socio comercial de Honduras. Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, también era del Partido Nacional.

El presidente argentino, Javier Milei, también se sumó a Asfura, afirmando en redes sociales que "es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras".

Tanto Asfura como Nasralla han declarado que podrían reanudar relaciones diplomáticas con Taiwán, que se rompieron en 2023. Tal medida supondría el mayor revés diplomático para China en la región en décadas.

CLIMA POLARIZADO

En los comicios del domingo, en los que también fueron electos los 128 miembros del Congreso unicameral, cientos de alcaldes y miles de otros cargos públicos, se desarrollaron en un clima altamente polarizado y bajo la lupa de la comunidad internacional tras advertencias de desconocer los resultados oficiales, como sugirió Moncada.

Honduras, donde seis de cada 10 ciudadanos vive en la pobreza, aún enfrenta las secuelas del golpe de Estado en el que una alianza de militares, políticos y empresarios de derecha derrocó a mediados de 2009 a Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro y fundador de LIBRE.

Ese golpe marcó profundamente la institucionalidad y a la ciudadanía hondureña, que votó masivamente por LIBRE en las presidenciales de 2021 para poner fin a más de un siglo de gobiernos de los partidos Nacional y Liberal.

Las encuestas colocaban a los tres principales contendientes en un empate técnico, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por el proceso electoral.

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, advirtió que Estados Unidos respondería "rápida y decididamente a cualquiera que socavara la integridad del proceso democrático en Honduras".

VUELCO A LA DERECHA

Gane el Partido Nacional o el Liberal, el hecho es que la mayoría de los hondureños habrían rechazado la "refundación" del país que proponía Moncada, a través de una reforma constitucional, como en su momento propuso Zelaya, y que devino en el golpe en su contra.

La campaña se centró en ataques entre los tres principales candidatos, sin planes concretos para resolver los grandes problemas que aquejan a Honduras: narcotráfico, corrupción y un débil crecimiento económico que ha colocado al país como el segundo más pobre de América, solo por detrás de Haití.

Sin decir cómo lo haría, Asfura ha propuesto fortalecer las fuerzas armadas y la policía, crear empleos verdes, emprender reformas económicas y legales para atraer inversiones y promover la descentralización, otorgando a los municipios un mayor control sobre los recursos y servicios públicos.

Castro, la primera mujer en gobernar Honduras, abandonará el poder en enero dejando la economía con un crecimiento moderado y habiendo disminuido la pobreza y la desigualdad, aunque ambas se mantienen elevadas.

La tasa de homicidios también ha caído a su nivel más bajo en la historia reciente, pero la violencia persiste y un análisis de ACLED, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, aseguró que las pandillas recurrieron menos a las manifestaciones públicas de violencia durante el estado de excepción, pero su presencia en las zonas urbanas no se vio mermada, mientras que los grupos del crimen organizado ampliaron sus actividades en las zonas rurales.

Grupos de derechos humanos han criticado a Castro por mantener un prolongado estado de emergencia en algunas partes del país y por continuar con la política de militarización de su predecesor, Juan Orlando Hernández.

(Reporte de Diego Oré en Ciudad de México y Laura García en Tegucigalpa; Reporte adicional de Leila Miller en Buenos Aires y Ana Isabel Martínez en Ciudad de México; Editado por Adriana Barrera y Lizbeth Díaz)