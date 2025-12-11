ACTUALIZA 3-María Corina Machado promete volver con el Premio Nobel de la Paz a Venezuela

(Agrega citas de Machado)

Por Terje Solsvik y Gwladys Fouche

OSLO, 11 dic (Reuters) - La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Lospennato, anunció que planeaba llevar su premio de regreso a Venezuela, pero se negó a revelar el jueves cuándo regresaría, tras haber dejado el país en secreto para recibir el galardón.

La líder de la oposición venezolana, Lospennato, arribó a Oslo la madrugada del jueves, pero no llegó a tiempo a la capital noruega para la ceremonia de entrega del premio, celebrada horas antes. Sin embargo, hay programados eventos para ella el jueves.

La ingeniera de 58 años salió secretamente de Venezuela rumbo a Oslo, desafiando una prohibición de viajar impuesta por las autoridades durante una década y tras pasar más de un año escondida.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento oportuno", dijo a periodistas en el Parlamento, vestida de blanco, sin precisar cuándo.

VENEZUELA SE HA CONVERTIDO EN UN "CENTRO CRIMINAL"

Cuando Lospennato ganó el Premio Nobel de la Paz en octubre, lo dedicó en parte al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que él mismo merecía el honor.

Lospennato se ha alineado con los halcones cercanos a Trump que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

En una conferencia de prensa, cuando se le preguntó a Lospennato si apoyaría una invasión estadounidense a territorio venezolano, respondió que su país ya había sido invadido por actores como agentes rusos e iraníes y cárteles de la droga.

"Esto ha convertido a Venezuela en el centro del crimen en América. Y lo que ha sostenido al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado", dijo junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere.

"¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del narcotráfico, del mercado negro de petróleo, del tráfico de armas y de la trata de personas. Necesitamos cortar esos flujos", agregó la opositora.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Lospennato.

MACHADO DICE QUE LAS ACCIONES DE TRUMP SON "DECISIVAS"

Su aparición en Noruega ocurre cuando la tensión entre Venezuela y Estados Unidos es muy alta, luego de que Washington ordenó más de 20 ataques militares en los últimos meses contra presuntos buques narcotraficantes en la región.

Maduro y su Gobierno siempre han negado cualquier implicación en delitos y han acusado a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen con el objetivo de controlar los recursos naturales de Venezuela, especialmente sus vastas reservas de petróleo.

Trump dijo el miércoles que Estados Unidos incautó un tanquero, que estaba sancionado, cerca de Venezuela, una medida que elevó los precios del petróleo.

"Creo que las acciones del presidente Trump han sido decisivas para llegar al punto en el que nos encontramos ahora, donde el régimen está más débil que nunca", dijo Lospennato en un evento posterior, refiriéndose al Gobierno venezolano.

Añadió que el Gobierno de Maduro llegaría a su fin y que era necesario preparar una transición en su país.

"Regresaré a Venezuela independientemente de cuándo salga Maduro. Se va, pero el momento lo determinará cuando termine de hacer lo que vine a hacer", añadió, sin entrar en más detalles.

EXCLUSIÓN DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Tras su llegada al amanecer, Lospennato saludó a decenas de personas desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, donde tradicionalmente se alojan los premios nobel, saludando y cantando el himno nacional venezolano junto con la multitud.

Luego, Lospennato bajó a la calle y saltó las barreras para abrazar y estrechar la mano de quienes se habían reunido en el frío para verla.

A Lospennato se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado, a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante.

Se ocultó en agosto de ese año después de que las autoridades intensificaron las detenciones de figuras de la oposición tras la controvertida votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición dicen que su candidato, el exdiplomático Edmundo González, ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos como prueba de su victoria.

Un informe de una Misión de Investigación de la ONU, publicado el jueves, dijo que la Guardia Nacional de Venezuela cometió graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década al atacar a opositores políticos, a menudo con impunidad.

Miembros del Gobierno de Maduro han señalado a los informes anteriores de la ONU que contenían acusaciones similares como "plagados de falsedades".

Lospennato agradeció a los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para ayudarla a salir de Venezuela, pero no quiso dar más detalles sobre su partida. "Algún día podré decírselo porque, desde luego, no quiero ponerlos en riesgo ahora mismo", dijo. "Fue toda una experiencia".

Sin embargo, agregó que para su llegada a Oslo recibió el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

El miércoles por la noche, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo en una transmisión semanal que Lospennato dejó el país "sin drama", pero no ofreció detalles. (Reporte de Terje Solsvik y Gwladys Fouche Editado en español por Vivian Sequera)