ACTUALIZA 3 - Un potente terremoto de magnitud 7,5 sacude el noreste de Japón

(Actualiza con nuevas informaciones sobre rebaja de alertas, magnitud)

Por Kantaro Komiya y Mariko Katsumura

TOKIO, 8 dic (Reuters) - Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió el noreste de Japón a última hora del lunes, provocando órdenes de evacuación para unos 90.000 residentes y alertas de tsunami que horas más tarde se rebajaron a avisos.

La Agencia Meteorológica de Japón dijo inicialmente que un tsunami con olas de hasta tres metros (10 pies) podría golpear la costa noreste de Japón después de que el terremoto sacudiera la costa a las 11:15 p. m. (14:15 GMT).

Se emitieron alertas de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, y se observaron olas de 20 a 70 centímetros (7 a 27 pulgadas) de altura en varios puertos, dijo la JMA.

En las primeras horas del martes, la JMA rebajó las advertencias a avisos, lo que significa que ahora ve menores alturas de ola estimadas y menos riesgo de inundación.

El epicentro del sismo se situó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 54 kilómetros, añadió la agencia.

En la escala japonesa de intensidad sísmica de 1 a 7, el temblor se registró como "superior a 6" en la ciudad de Hachinohe, prefectura de Aomori, un sismo lo bastante fuerte para que sea imposible mantenerse de pie o moverse sin arrastrarse.

En este tipo de temblores, la mayoría de los muebles pesados pueden derrumbarse y los azulejos de las paredes y los cristales de las ventanas resultan dañados en muchos edificios.

Hasta las 17:00 GMT, la cadena pública NHK apenas informaba de daños importantes o víctimas. Según un empleado de un hotel de Hachinohe, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, pero todas estaban conscientes.

"Por el momento, me han informado de siete heridos", declaró a la prensa la primera ministra, Sanae Takaichi, a primera hora de la mañana del martes en Japón.

East Japan Railway suspendió algunos servicios en la zona, que también se vio afectada por el fuerte sismo de magnitud 9,0 de marzo de 2011.

"Existe la posibilidad de que se produzcan nuevos terremotos potentes y más fuertes en los próximos días", dijo un funcionario de la JMA en una sesión informativa.

Tras el temblor, la JMA emitió un aviso para una amplia región desde la isla más septentrional de Hokkaido hasta la prefectura de Chiba, al este de Tokio, pidiendo a los residentes que estuvieran alerta ante la posibilidad de que se produjera de nuevo un fuerte terremoto en el plazo de una semana.

No se registraron irregularidades en las centrales nucleares de la región gestionadas por Tohoku Electric Power y Hokkaido Electric Power, según informaron las empresas.

Tohoku Electric dijo inicialmente que miles de hogares se habían quedado sin electricidad, pero más tarde rebajó esa cifra a cientos.

EL YEN SE DEBILITA BREVEMENTE El yen se debilitó frente a las principales divisas tras conocerse la noticia del temblor, antes de recuperar algo de terreno. El dólar tocó máximos de sesión y cotizaba en torno a los 155,81 yenes hacia las 15:33 GMT, mientras que el euro también alcanzó máximos de sesión.

Japón es uno de los países más propensos a los sismos del mundo, con un temblor cada cinco minutos como mínimo. Situado en el "Anillo de Fuego" de volcanes y fosas oceánicas que rodean parcialmente la cuenca del Pacífico, en Japón se producen cerca del 20% de los temblores del mundo de magnitud 6,0 o superior.

La región nororiental sufrió uno de los terremotos más mortíferos del país el 11 de marzo de 2011, cuando un temblor de magnitud 9,0 sacudió bajo el océano la costa de la ciudad septentrional de Sendai.

Fue el más potente jamás registrado en Japón y desencadenó una serie de tsunamis masivos que devastaron una amplia franja de la costa del Pacífico y mataron a casi 20.000 personas.

El tsunami de 2011 también dañó la central nuclear de Fukushima Daiichi, provocando una serie de explosiones y fusiones en el peor desastre nuclear del mundo en 25 años.

Aprovechando las lecciones de aquel desastre, cuando un terremoto de magnitud 7 se había producido dos días antes, el gobierno emite ahora un aviso de "megaterremoto" de una semana cada vez que se produce un sismo importante en la región.

De forma similar, en agosto del año pasado se emitió un aviso de megaterremoto para la zona de Nankai Trough, en el centro-sur de Japón. (Reporte de Kantaro Komiya, Kiyoshi Takenaka y Mariko Katsumura; escrito por Chang-Ran Kim. Editado en español por Natalia Ramos)