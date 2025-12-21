ACTUALIZA 4-EEUU persigue a un tercer petrolero cerca de Venezuela, dicen funcionarios

(Identifica petrolero con detalles, aclara cita de Staunovo)

Por Idrees Ali, Steve Holland y Helen Coster

21 dic (Reuters) - La Guardia Costera de Estados Unidos está persiguiendo a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, dijeron funcionarios a Reuters el domingo, en lo que sería la segunda operación de este tipo este fin de semana y la tercera en menos de dos semanas si tiene éxito.

"La Guardia de Estados Unidos está en persecución activa de un buque de la flota oscura sancionado que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela", dijo un funcionario estadounidense. "Está enarbolando una bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación".

Otro funcionario dijo que el buque cisterna estaba sujeto a sanciones, pero añadió que hasta el momento no se había abordado y que las interceptaciones pueden adoptar diferentes formas, entre ellas navegar o volar cerca de los buques sospechosos.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dieron una ubicación específica para la operación ni nombraron el buque perseguido.

El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard, junto con una fuente de seguridad marítima estadounidense, identificó el buque como el Bella 1, un petrolero que figura en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro.

Según TankerTrackers.com, el Bella 1 estaba vacío cuando se acercaba a Venezuela el domingo. Según documentos internos de la empresa estatal PDVSA, en 2021 el buque había transportado petróleo venezolano a China. Según el servicio de seguimiento de buques, también había transportado crudo iraní anteriormente.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

LA CAMPAÑA DE PRESIÓN DE TRUMP

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todos los petroleros bajo sanciones que entren y salgan de Venezuela.

La campaña de presión de Trump sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de la nación sudamericana. Al menos 100 personas han muerto en los ataques.

Los dos primeros petroleros incautados operaban en el mercado negro y suministraban petróleo a países sometidos a sanciones, dijo el domingo en una entrevista televisiva Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

"No creo que la gente deba preocuparse aquí en Estados Unidos de que los precios vayan a subir debido a la incautación de estos barcos", dijo Hassett en el programa "Face the Nation" de CBS. "Sólo hay un par de ellos, y eran barcos del mercado negro".

Sin embargo, un operador petrolero dijo a Reuters que las incautaciones podrían provocar un ligero aumento de los precios del petróleo cuando se reanude la actividad bursátil en Asia el lunes.

"Podríamos ver que los precios suben modestamente en la apertura, teniendo en cuenta que los participantes del mercado podrían ver esto como una escalada con más barriles venezolanos en riesgo" porque el petrolero interceptado el sábado no estaba sujeto a sanciones estadounidenses, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

Otro analista dijo que las incautaciones aumentan los riesgos geopolíticos y es probable que aumenten las fricciones en la flota en la sombra de buques que transportan petróleo de países sancionados como Venezuela, Rusia e Irán.

Las incautaciones podrían legitimar y animar a Ucrania a seguir atacando a los buques rusos y posiblemente animar a Europa a detener también a los buques de la flota oscura vinculados a Moscú, dijo Matías Togni, analista de transporte marítimo de petróleo de NextBarrel. (Reporte de Idrees Ali; Reporte adicional de Steve Holland y Shariq Khan; Escrito por Helen Coster; Editado en Español por Ricardo Figueroa)