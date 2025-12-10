ACTUALIZA 4 - Premio Nobel venezolana Machado dice que las democracias deben luchar por la libertad

(Agrega detalles y contexto; añade autor)

Por Gwladys Fouche, Terje Solsvik y Matt Spetalnick

OSLO, 10 dic (Reuters) - Las democracias deben estar preparadas para luchar por la libertad si quieren sobrevivir, dijo el miércoles la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un discurso que leyó su hija durante una ceremonia a la que la líder opositora venezolana no pudo asistir.

Machado afirmó que el galardón tiene un profundo significado, no solo para su país, sino para el mundo.

"Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz", dijo a través de su hija, Ana Corina Sosa Machado. "Y lo más importante, la lección que los venezolanos pueden compartir con el mundo, es una lección forjada en un largo y difícil camino: si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad".

Un gran retrato de una Machado sonriente colgaba en el Ayuntamiento de Oslo para representarla.

El público vitoreó y aplaudió cuando el presidente del Comité Noruego del Nobel, Joergen Watne Frydnes, anunció durante su discurso que Machado viajaría a Oslo.

Evocando a los anteriores galardonados Nelson Mandela y Lech Walesa, dijo que espera que los luchadores por la democracia "persigan sus objetivos con una pureza moral que sus oponentes nunca exhiben".

"Esto es irreal. Es injusto", afirmó.

"Ninguna democracia funciona en circunstancias ideales. Los líderes activistas deben afrontar y resolver dilemas que nosotros, los espectadores, podemos ignorar. Quienes viven bajo la dictadura a menudo tienen que elegir entre lo difícil y lo imposible", agregó.

La ingeniera de 58 años debía recibir el premio en el Ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, desafiando una prohibición de viaje impuesta durante una década por las autoridades de su país de origen y tras pasar más de un año escondida.

Sin embargo, no pudo llegar a la capital noruega a tiempo para la ceremonia.

"Estaré en Oslo, estoy de camino a Oslo ahora mismo", dijo Machado al jefe del Comité Nobel en una grabación de audio difundida por el Instituto Nobel Noruego.

No estaba claro desde dónde llamó.

"No sabemos exactamente cuándo aterrizará, pero en algún momento de la noche", dijo a Reuters el director del instituto, Kristian Berg Harpviken.

Machado salió de Venezuela en una lancha el martes y viajó a la isla caribeña de Curazao, desde donde partió en un avión privado con destino a Oslo, según una persona familiarizada con el asunto.

La fuente, informada por el equipo de Machado, afirmó que su escape de la costa venezolana fue gestionado por su personal de seguridad. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el viaje de Machado a Curazao, del que informó inicialmente The Wall Street Journal.

LUCHA POR LA LIBERTAD QUE TRASCIENDE FRONTERAS

"La libertad se conquista cada día, siempre que estemos dispuestos a luchar por ella. Por eso la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras", dijo en el discurso. "Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad".

A Machado se le prohibió el año pasado presentarse a las elecciones presidenciales a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante a fines del 2023. Se ocultó en agosto de 2024 después de que las autoridades intensificaron las detenciones de dirigentes de la oposición tras la controvertida votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos a nivel de urnas como prueba de su victoria.

FRAGILIDAD DE LAS INSTITUCIONES

En su discurso, Machado dijo que los venezolanos no se percataron a tiempo de que su país se estaba hundiendo en lo que describió como una dictadura.

"Cuando comprendimos la fragilidad de nuestras instituciones, ya era demasiado tarde", comentó.

Refiriéndose al fallecido presidente Hugo Chávez, quien fue elegido en 1999 y ejerció el poder hasta su muerte en 2013, afirmó: "Cuando el cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente, muchos pensaron que el carisma podría sustituir al Estado de derecho".

"Desde 1999, el régimen se ha dedicado a desmantelar nuestra democracia", indicó.

Maduro, en el poder desde 2013, dice que el presidente estadounidense Donald Trump intenta derrocarlo para acceder a las vastas reservas petroleras de Venezuela y que la ciudadanía y las fuerzas armadas venezolanas resistirán cualquier intento de ese tipo.

Las fuerzas armadas venezolanas planean organizar una resistencia de tipo guerrillero o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense, según fuentes con conocimiento de los esfuerzos y documentos de planificación a los que Reuters tuvo acceso.

DEDICADO A TRUMP

Cuando Machado ganó el Nobel en octubre, lo dedicó en parte a Trump, quien había dicho que él merecía el honor.

Se ha alineado con los halcones cercanos a Trump que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

El Gobierno de Trump ha ordenado más de 20 ataques militares en los últimos meses contra presuntos buques narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico latinoamericano.

Grupos de derechos humanos, algunos demócratas y varios países latinoamericanos han condenado los ataques como ejecuciones extrajudiciales ilegales de civiles.

(Reporte de Gwladys Fouche, Terje Solsvik, Miguel Pereira, Tom Little y Leonhard Foeger en Oslo, Matt Spetalnick en Washington DC, Ilze Filks y Niklas Pollard en Estocolmo; editado en español por Carlos Serrano y Vivian Sequera)