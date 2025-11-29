ACTUALIZA 4 Trump declara cierre del espacio aéreo venezolano, Caracas retruca medida

(Agrega detalles en párrafos 19 y 20)

Por Phil Stewart, Idrees Ali y Lucia Mutikani

29 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles mientras Washington aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que advirtió que no aceptará "órdenes ni amenazas de ningún poder extranjero".

Funcionarios estadounidenses contactados por Reuters se mostraron sorprendidos por el anuncio de Trump y no tenían conocimiento de ninguna operación militar estadounidense en curso para imponer un cierre del espacio aéreo venezolano. El Pentágono no respondió a las solicitudes de comentarios y la Casa Blanca no dio más explicaciones.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela se cerrará en su totalidad", dijo Trump en un post de Truth Social.

El gobierno de Venezuela condenó el sábado lo que calificó como una "amenaza colonialista" del presidente Trump.

"Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario", dijo el gobierno venezolano en un comunicado.

"Venezuela exige respeto a su espacio aéreo (y) advierte que no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero", agregó.

DESPLIEGUE MILITAR EN EL CARIBE

David Deptula, teniente general retirado que dirigió una zona de exclusión aérea sobre el norte de Irak en 1998 y 1999, dijo que el anuncio de Trump plantea más preguntas que respuestas. Imponer una zona de exclusión aérea sobre Venezuela podría requerir importantes recursos y planificación, dependiendo de los objetivos del cierre del espacio aéreo, dijo.

"El diablo está en los detalles", dijo Deptula.

La administración Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a miles de estadounidenses. El presidente socialista venezolano ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Reuters ha informado de que las opciones bajo consideración de Estados Unidos incluyen el intento de derrocar a Maduro, y que el ejército estadounidense está preparado para una nueva fase de operaciones después de una acumulación militar masiva en el Caribe y casi tres meses de ataques contra barcos que presuntamente transportaban drogas frente a las costas de Venezuela.

Trump también ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en el país sudamericano.

Maduro, en el poder desde 2013, ha sostenido que Trump está tratando de derrocarlo y que los ciudadanos venezolanos y los militares resistirán cualquier intento de ese tipo.

Trump dijo a miembros del servicio militar a principios de esta semana que Estados Unidos comenzaría "muy pronto" operaciones terrestres para detener a presuntos narcotraficantes venezolanos.

Las calles de Caracas estaban en gran parte tranquilas el sábado, pero los venezolanos lamentaban la medida.

"Me parece injusto porque hay personas que necesitan viajar por negocios o a ver a la familia", dijo Manuel Romero, un ayudante de cocina. "Nosotros los venezolanos no tenemos la culpa de esas situaciones, (pero) somos lo que pagamos las consecuencias de las cosas que están sucediendo", agregó.

Para la abogada Carmen Castillo, la medida anunciada por el presidente republicano los "afecta bastante" de cara a las fiestas de fin de año, cuando algunos de los casi ocho millones de venezolanos que viven en el extranjero regresan a su país para estar en familia.

"Mucha gente que estaba afuera, que iba a pasar navidades con sus familiares aquí, ya no lo puede hacer", dijo Castillo en una plaza de Caracas. "Y mucha gente que iba a visitar a sus familiares afuera tampoco lo puede hacer, o sea, nos quedamos encerrados aquí en Caracas, en Venezuela", agregó.

El gobierno venezolano afirmó que Estados Unidos estaba demostrando sus "pretenciones coloniales" en Latinoamérica y el Caribe e instó a la comunidad internacional a rechazar lo que describió como un acto de "agresión inmoral".

El anuncio de Trump también implicó la suspensión unilateral de los vuelos de deportación de migrantes en los que casi 14.000 venezolanos han regresado recientemente a su país desde Estados Unidos, añadió el comunicado del gobierno venezolano. Estos vuelos se han realizado dos veces por semana en los últimos meses, en medio de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

Maduro y altos funcionarios de su gobierno, algunos de los cuales aparecen casi a diario en la televisión estatal, han criticado el "imperialismo estadounidense" en sus comentarios recientes, pero no señalan a Trump por su nombre, ya que el gobierno venezolano podría estar tratando de reducir las tensiones, según fuentes diplomáticas y de seguridad.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había sido anteriormente el foco de la ira del gobierno venezolano, pero incluso las referencias a él han disminuido en las últimas semanas.

Los bombardeos de barcos estadounidenses han provocado un aumento de la vigilancia por parte de las autoridades en el remoto estado nororiental de Sucre, con un incremento de las patrullas de los organismos de seguridad y de los partidarios del partido gobernante, lo que ha avivado el miedo entre los lugareños, según han declarado cuatro residentes y un visitante reciente.

Las señales de GPS en Venezuela también se han visto afectadas en las últimas semanas en medio de la escalada estadounidense.

El anuncio de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela se produjo después de que la semana pasada la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera de que las principales aerolíneas se enfrentaban a una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en o alrededor" del país.

Venezuela revocó los derechos de operación de seis grandes aerolíneas internacionales que habían suspendido sus vuelos al país tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación estadounidense.

(Reporte de Mrinmay Dey en Bengaluru y Phil Stewart, Idrees Ali y Lucia Mutikani en Washington; Reporte adicional de Diego Oré en Ciudad de México; Editado por Kirsten Donovan, Sergio Non, Alexander Smith, Paul Simao y Natalia Ramos)