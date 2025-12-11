ACTUALIZA 7-Trump confirma que EE. UU. confiscó un tanquero cerca de costas de Venezuela

(Actualiza con detalles, citas)

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - Estados Unidos incautó un tanquero cerca de las costas de Venezuela, dijo el miércoles el presidente Donald Trump, una medida que elevó los precios del petróleo y que probablemente exacerbará aún más las tensiones entre Washington y Caracas.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande hasta la fecha, de hecho, y están sucediendo otras cosas", dijo el mandatario.

Cuando se le preguntó qué pasaría con el petróleo, Trump señaló: "Lo conservaremos, supongo".

No dio detalles, sin embargo, del sitio ni hora del decomiso del tanquero.

La noche del miércoles, Venezuela repudió y calificó de "robo descarado" el decomiso de un tanquero en el Mar Caribe, dijo el Gobierno venezolano en un comunicado. "Es un nuevo acto criminal", agregó la administración de Maduro asegurando que recurría a "todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional". Y dijo que la política de Trump responde a un plan de "despojo" de sus recursos petroleros.

Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, habían dicho a Reuters que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense.

Estados Unidos ejecutó una orden de incautación de un tanquero utilizado para transportar crudo sancionado procedente de Venezuela e Irán, dijo la fiscal general Pam Bondi.

"Durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red de transporte ilícito de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", dijo Bondi en X, añadiendo que la incautación se llevó a cabo cerca de las costas de Venezuela.

El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard indicó que se cree que el petrolero Skipper fue incautado frente a Venezuela durante la madrugada. Estados Unidos impuso sanciones al tanquero por lo que Washington describió como su participación en el comercio de petróleo iraní cuando se llamaba Adisa.

El Skipper partió del principal puerto petrolero de Venezuela, Jose, entre el 4 y el 5 de diciembre, tras cargar unos 1,8 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey. Antes de la incautación, transfirió unos 200.000 barriles cerca de Curazao al Neptune 6, de bandera panameña, con destino a Cuba, según información satelital analizada por TankerTrackers.com y datos internos de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

La autoridad marítima de Guyana afirmó que el Skipper enarbolaba falsamente la bandera del país. El buque había transportado petróleo venezolano a Asia entre 2021 y 2022, según datos de PDVSA.

Los precios subieron tras la noticia de la incautación, tras haber cotizado en territorio negativo durante el día. Los futuros del petróleo Brent cerraron en US$62,21 el barril, un alza de 27 centavos en el día, mientras que los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos cerraron con un alza de 21 centavos, a US$58,46 por barril.

Venezuela exportó más de 900.000 barriles por día (bpd) de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, ya que la empresa estatal PDVSA importó más nafta para diluir su producción de crudo extrapesado.

La petrolera Chevron, socia de la estatal PDVSA, declaró el miércoles que sus operaciones en el país se mantienen normales y sin interrupciones. La compañía aumentó el mes pasado sus exportaciones de crudo a Estados Unidos a unos 150.000 bpd, frente a los 128.000 bpd de octubre.

Incluso en medio de la creciente presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Washington hasta ahora no había tomado medidas para interferir con los flujos de petróleo del país. Venezuela ha tenido que rebajar considerablemente el precio de su crudo a su principal comprador, China, debido a la creciente competencia con el petróleo sancionado de Rusia e Irán.

"Este es otro obstáculo geopolítico/sanciones que afecta negativamente la disponibilidad del suministro al contado", declaró Rory Jonston, analista de Commodity Context. "La incautación de este tanquero aviva aún más las preocupaciones sobre el suministro inmediato, pero tampoco cambia la situación de manera fundamental, ya que estos barriles ya iban a estar flotando durante un tiempo", agregó.

Maduro ha alegado que el refuerzo militar estadounidense frente a Venezuela tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de las vastas reservas de petróleo del país miembro de la OPEP.

Desde principios de septiembre, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo más de 20 ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con más de 80 muertos.

