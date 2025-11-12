ACTUALIZA: Accidente de autobús en el sur de Perú deja al menos 37 muertos y decenas de heridos
- 1 minuto de lectura'
(Actualiza con información oficial)
LIMA, 12 nov (Reuters) - Al menos 37 personas murieron y decenas resultaron heridas después que un autobús se desbarrancó en el sur de Perú, dijeron el miércoles autoridades de salud.
El gerente regional de Salud en Arequipa, Walther Oporto, dijo a una estación de televisión que 36 personas fallecieron en el mismo lugar del accidente y una en un hospital, citando información que recibió de bomberos en la zona de la tragedia.
Oporto afirmó que el accidente se produjo luego de que el autobús chocara con una camioneta rural y se despistara a un barranco de unos 200 metros, a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en la región de Arequipa.
El gobierno regional de Arequipa dijo en las redes sociales que 26 personas heridas estaban siendo atendidas en hospitales cerca de la zona del accidente, tres de ellas en estado grave.
Los accidentes viales son frecuentes en el país, donde muchos vehículos transitan en mal estado por vías precarias o son conducidos por choferes sin la capacitación adecuada. (Reporte de Marco Aquino; editado por Carlos Serrano)
