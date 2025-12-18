ACTUALIZA Aena comprará participaciones mayoritarias en dos aeropuertos británicos

(Aclara la estructura de propiedad en el párrafo 3 y añade el precio de las acciones en el párrafo 6)

MADRID, 18 dic (Reuters) - El operador español de aeropuertos Aena anunció el jueves que ha acordado la compra de una participación del 51% en un nuevo grupo propietario del aeropuerto británico de Leeds Bradford y de parte del de Newcastle por 270 millones de libras (US$360,88 millones).

La operación se enmarca en la expansión internacional de Aena, cuyo objetivo es que las operaciones en el extranjero representen el 15% del EBITDA en 2026, después de que su consejero delegado afirmara que la compañía planea crecer mediante la compra de activos.

mientras que el vendedor InfraBridge conserva el 49% restante del grupo. "Este es un paso importante de Aena en países con un gran potencial como Reino Unido, donde ya tenemos una larga experiencia", ha dicho Maurici Lucena, consejero delegado de la compañía, en un comunicado.

Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2026.

Las acciones de Aena subían un 0,5% el jueves, acumulando ganancias cercanas al 20% en lo que va de año.

(US$1 = 0,7482 libras)