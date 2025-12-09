ACTUALIZA: Argentina baja impuestos a exportación de soja y derivados

(Actualiza con más información y citas)

BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - Argentina reducirá el impuesto a la exportación de soja al 24% desde el 26% actual y del aceite y la harina derivados al 22,5% desde el 24,5%, informó el martes a través de la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno ultraliberal también anunció que recortará las tasas a los embarques al exterior (conocidas como "retenciones") de maíz del 9,5% al 8,5% y las de trigo de 9,5% a 7,5%. Una fuente del Gobierno argentino señaló que la medida entraría en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial del país, en los próximos días.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz. De esta manera, el Gobierno del libertario Javier Milei se acerca más a su promesa de campaña, en la que aseguró que eliminaría de forma gradual la tasa a las exportaciones del sector.

"Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario", señaló el ministro Caputo en X, donde escribió que "eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible".

El Gobierno argentino señala que la eliminación progresiva del impuesto incrementará la productividad del sector agrícola y agroindustrial, la rueda central de la economía y principal fuente de divisas del país.

La cámara de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC celebró la decisión del Gobierno argentino.

"Es una decisión muy valorada y positiva. Es clave seguir avanzando en la baja de derechos (retenciones) especialmente en el complejo agroindustrial de la soja", dijo a Reuters Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC.

