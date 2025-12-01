ACTUALIZA Argentina Southern Energy firma acuerdo exportación GNL por US$7.000 millones con SEFE: directivo YPF

(Agrega información)

BUENOS AIRES, 1 dic (Reuters) - La petrolera argentina Southern Energy firmó el lunes un acuerdo de exportación de GNL (gas natural licuado) por US$7.000 millones con la empresa alemana Securing Energy for Europe (SEFE), dijo el presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín, en su cuenta de X.

El acuerdo cubre la venta de 2 millones de toneladas métricas de GNL anuales durante ocho años, señaló.

"Comienza una nueva etapa para nuestro país en el mercado global de GNL. El compromiso contempla la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL por 8 años, generando ingresos estimados en US$7.000 millones para la economía argentina", dijo Marín.

Southern Energy es una empresa fundada en 2024 que está conformada por la petrolera bajo control estatal YPF, Golar, Pan American Energy, Pampa Energía y Harbour Energy, siendo el primer proyecto argentino de exportación de GNL a gran escala.

"La primera alianza de SEFE en materia de GNL con un proveedor sudamericano no solo contribuye a la diversificación geográfica de nuestra cartera, sino que también fortalece la seguridad energética de Europa", dijo Frédéric Barnaud, director comercial de SEFE.

"Nos complace apoyar a Argentina en su camino hacia convertirse en un exportador global de GNL. Esto también brinda a SEFE una excelente oportunidad para continuar su colaboración con el equipo de Hilli Episeyo (unidad flotante de licuefacción) en su transición de Camerún a Argentina", agregó.

El proyecto argentino prevé dos buques flotantes de GNL con una capacidad combinada de 6 millones de toneladas métricas al año. (Reporte de Natalia Siniawski y Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)