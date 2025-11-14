ACTUALIZA Argentina YPF alcanza producción de 200.000 barriles diarios en Vaca Muerta

(Agrega información)

Buenos Aires, 14 de noviembre (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF dijo el viernes que alcanzó una producción de 200.000 barriles por día (bpd) de shale oil, lo que marca un nuevo hito para Vaca Muerta, en el sur del país.

La producción actual representa un crecimiento del 82% en menos de dos años, informó la empresa en un comunicado.

"Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar", dijo el presidente ejecutivo de la petrolera, Horacio Marín.

El crecimiento fue posible gracias a la transformación de los procesos operativos, con la incorporación de tecnologías como RTIC, inteligencia artificial y herramientas de análisis predictivo que permitieron mejorar la productividad y optimizar los recursos, explicó el comunicado.

"En el marco del Plan 4x4, YPF apuesta al desarrollo de Vaca Muerta como motor de crecimiento energético y económico para el país", señaló.

Argentina depende de sus operaciones en Vaca Muerta, formación que representa el 64% de la producción petrolera del país, para alcanzar su deseo de convertirse en un exportador clave de energía.

YPF reportó la semana pasada una pérdida en el tercer trimestre por US$198 millones, comparado con una ganancia de 1.485 millones de dólares en el mismo período de 2024.

(Reporte Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal y Hernán Nessi)