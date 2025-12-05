ACTUALIZA Argentina, YPF, Vista, Shell y Equinor firman acuerdo con chilena ENAP para exportación de petróleo

(Actualiza con información)

BUENOS AIRES, 5 dic (Reuters) - Las petroleras YPF, Vista, Shell Argentina y Equinor firmaron acuerdos con Enap, la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, para la exportación de shale oil de la reserva patagónica argentina de Vaca Muerta, dijeron el viernes en un comunicado.

Los acuerdos tendrán vigencia hasta junio de 2033 y contemplan un volumen inicial agregado de hasta 70.000 barriles diarios, lo que podría generar ingresos para el país austral estimados en US$12.000 millones a lo largo de su ejecución, señaló.

Las empresas dijeron que la relación con Enap se profundizó en los últimos años a partir de la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte, infraestructura clave para sacar el crudo hacia Chile y, potencialmente, a mercados internacionales por el Pacífico.

Actualmente el 40% de las exportaciones de la cuenta neuquina se realizan por este sistema de transporte, agregaron.

Argentina depende de sus operaciones en Vaca Muerta, una enorme formación ubicada en la provincia sureña de Neuquén que representa el 64% de la producción petrolera del país, para alcanzar su deseo de convertirse en un exportador clave de energía.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)