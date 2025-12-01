ACTUALIZA: Asfura lidera elecciones presidenciales en Honduras, por escaso margen

(Actualiza con cifras y contexto)

TEGUCIGALPA, 30 nov (Reuters) - El candidato del derechista Partido Nacional, Nasry Asfura, lideraba las elecciones presidenciales en Honduras con el 40,62% de los votos, según el primer reporte preliminar del Consejo Electoral Nacional (CNE) del país centroamericano, sacando un estrecho margen a su rival más cercano, el centrista Salvador Nasralla, que tenía un 38,78%. Más atrás, con casi la mitad de votos menos, figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, quien en la víspera había advertido que no iba a reconocer los resultados oficiales preliminares.

Asfura, de 67 años, es exalcalde de Tegucigalpa y, en la semana fue respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump. El último presidente de su partido, Juan Orlando Hernández (2014-2022), cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico, aunque Trump ha dicho que planea indultarlo.

El candidato que obtenga la mayoría simple gobernará el país entre 2026 y 2030.

Los comicios se desarrollaron bajo la lupa de la comunidad internacional tras denuncias cruzadas de fraude y advertencias de desconocer los resultados oficiales.

"Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones. Mañana (lunes) en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE", escribió Moncada minutos antes de que el árbitro electoral hiciera públicos los resultados con casi dos horas de retraso. En los comicios del domingo también fueron electos los 128 miembros del Congreso unicameral, cientos de alcaldes y miles de otros cargos públicos.

