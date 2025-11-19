ACTUALIZA Balanza comercial de Argentina registra saldo positivo de US$800 millones en octubre: Indec
BUENOS AIRES, 19 nov (Reuters) - El Intercambio Comercial Argentino (ICA) anotó un superávit de US$800 millones en octubre, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato mayor a lo proyectado por el mercado. Analistas consultados por Reuters esperaban un saldo positivo de US$728 millones.
Según reportó el Indec, las exportaciones avanzaron un 13,1% a US$7.954 millones y las importaciones mejoraron el 16,9% a US$7.154 millones.
El Gobierno libertario de Javier Milei acumula así su vigésimo tercer mes consecutivo de balanza comercial superavitaria, es decir, desde que asumió en diciembre del 2023.
Gracias a la producción de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo, el país redujo sus necesidades de importaciones de hidrocarburos y aumentó sus exportaciones. La balanza comercial energética registró en octubre un superávit por US$708 millones, con un incremento del 12,8% de sus ventas al exterior y un aumento del 3,1% de sus importaciones.
