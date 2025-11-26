ACTUALIZA Banco central de México baja estimación crecimiento económico y de inflación general en 2025

(Actualiza con nueva información, contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 26 nov (Reuters) - El banco central de México (Banxico) informó el miércoles que ajustó a la baja su expectativa para el crecimiento de la economía del país en 2025 a un 0.3% desde un 0.6% previo y también bajó la de la inflación general a un 3.5% al cierre del año frente a un 3.7% previo.

La entidad monetaria había ajustado al alza apenas en el informe pasado su pronóstico de crecimiento de la economía para el 2025, pero en el actual reporte dijo que lo hizo nuevamente debido a que la contracción de la actividad económica en el tercer trimestre representó una "debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada", además de que a lo largo del horizonte de pronóstico se contempla una moderada aceleración en el ritmo de expansión.

La economía de México se contrajo en el tercer trimestre debido a un débil desempeño del sector industrial, que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios. El Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0.3% frente al periodo abril-junio, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, confirmando una lectura anticipada proyectada a finales de octubre.

Para el 2026, Banxico mantuvo sin cambio su estimación puntual de una expansión del 1.1%.

En cuanto a la inflación, el

