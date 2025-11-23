ACTUALIZA: Bessent dice que economía de EE. UU. en su conjunto no corre riesgo de recesión: entrevista

(Agrega citas, detalles y contexto; añade autores)

Por Andrea Shalal y David Lawder

WASHINGTON, 23 nov (Reuters) -

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el domingo que el cierre del Gobierno durante 43 días causó un golpe permanente de 11.000 millones de dólares a la economía local, pero se mostró optimista sobre las perspectivas de crecimiento el próximo año ante el recorte de las tasas de interés y los beneficios de los recortes fiscales.

Bessent dijo al programa "Meet the Press" de la NBC que partes de la economía estadounidense sensibles a las tasas, como la vivienda, habían estado en recesión, pero que no cree que toda la economía corra el riesgo de un crecimiento negativo.

inflación a la economía de servicios, no a los aranceles generalizados impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que añadió que espera que la bajada de los precios de la energía presione los precios de forma más generalizada.

"Soy muy, muy optimista respecto a 2026. Hemos puesto la mesa para una economía de crecimiento muy fuerte y no inflacionista", comentó.

Bessent se refirió a los datos positivos de octubre, como la caída de los precios de la energía y el aumento de las ventas de viviendas, y afirmó que el Gobierno está trabajando duro para reducir la inflación.

Según señaló, la inflación es un 0,5% superior en los estados controlados por demócratas que en los gobernados por republicanos, y atribuyó la diferencia al aumento de la regulación.

Las medidas adoptadas la semana pasada para recortar los aranceles sobre las importaciones de alimentos como los plátanos y el café fueron el resultado de acuerdos comerciales negociados durante meses, dijo Bessent, añadiendo que "la inflación es una cifra compuesta y lo tenemos todo en cuenta. Así que estamos tratando de presionar a la baja las cosas que podemos controlar".

Trump firmó el miércoles la legislación que pone fin al cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos y que extiende la financiación hasta el 30 de enero, preparando el escenario para otro enfrentamiento entre los demócratas y los republicanos de Trump el próximo año.

(Editado en español por Carlos Serrano)