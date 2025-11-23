ACTUALIZA BHP vuelve a acercarse a Anglo American para presentar una oferta: fuente

(Agrega detalles y contexto)

23 nov (Reuters) -

La compañía minera BHP Group hizo un nuevo acercamiento a su rival Anglo American, según dijo una fuente a Reuters el domingo, pocos meses después de que la segunda firma acordó planes de fusión con la canadiense Teck Resources para crear un peso pesado mundial centrado en el cobre. Anglo American declinó hacer comentarios. BHP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario comercial habitual. BHP hizo propuestas a Anglo American en los últimos días, según informó Bloomberg News citando a personas conocedoras del asunto, añadiendo que las deliberaciones están en curso y no hay certeza de un acuerdo.

La capitalización bursátil de Anglo American es de unos US$41.800 millones, mientras que la de BHP ronda los US$132.180 millones, según datos de LSEG.

En septiembre, Anglo American acordó fusionarse con Teck, en la segunda mayor operación de fusiones y adquisiciones de la historia del sector.

La operación se produjo poco más de un año después de que BHP abandonara una oferta de US$49.000 millones por Anglo, una operación que habría aumentado las reservas de cobre de la minera australiana, metal considerado esencial para la transición a una energía más ecológica.

Si la operación BHP/Anglo hubiera salido adelante, la entidad combinada habría sido el mayor productor mundial de cobre, con una producción anual total de unos 1,9 millones de toneladas.

Se espera que el nuevo grupo Anglo Teck tenga una capacidad combinada de producción anual de cobre de aproximadamente 1,2 millones de toneladas, todavía segunda tras BHP.

(Reporte de Anousha Sakoui, Clara Denina, Melanie Burton y Gursimran Kaur; editado en español por Carlos Serrano)