ACTUALIZA BlackRock vende una participación del 7% en Naturgy por 1.700 millones de euros

11 dic

BlackRock entró en el capital de Naturgy a través de la adquisición en 2024 de Global Infrastructure Partners (GIP), que ya había invertido anteriormente en la eléctrica.

Tras la venta de la participación, BlackRock será el cuarto mayor accionista de la empresa, después del grupo español Criteria, que posee una participación de casi el 24%. La empresa de capital riesgo CVC posee el 18,6% y el fondo australiano IFM tiene una participación del 15,2%.

"La operación supone cerrar la puerta a una posible entrada de un nuevo accionista en la compañía y facilita una futura operación de salida de CVC", dijo Sabadell en una nota a clientes.

se produce tras un periodo de buenos resultados para Naturgy, que ha registrado unos beneficios récord de unos 2.000 millones de euros anuales en los dos últimos años.

La empresa ha aprovechado el aumento de la producción de sus centrales de ciclo combinado, que han funcionado más horas desde la interrupción de la red del 28 de abril, mejorando la seguridad del suministro y ayudando a evitar desconexiones generalizadas.

(Información de Jesús Calero y Emma Pinedo; edición de Louise Heavens y Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y María Bayarri Cárdenas)