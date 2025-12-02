ACTUALIZA: Bolsa argentina pausa racha alcista frente a tipo de cambio en calma

(Ajusta título, cambia parcialmente redacción, actualiza valores de cierre y agrega información)

BUENOS AIRES, 2 dic (Reuters) -

La plaza accionaria argentina pausó levemente el martes su andar positivo por tomas de utilidades disparadas en medio de un tipo de cambio tranquilo que alienta una masiva reconfiguración de carteras entre inversores institucionales.

La nueva conformación del Congreso desde la semana entrante le dará al Gobierno libertario de Javier Milei nuevos instrumentos para sancionar leyes que aseguren la desregulación de la tercera economía de Latinoamérica, situación favorable para los mercados domésticos.

El índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires cedió un 0,6% al cierre, luego de trepar un 10,82% en las anteriores cinco sesiones, acercándose a su récord en pesos anotado un mes atrás y con arrastre alcista del 73% en el último trimestre.

"El Merval de Argentina sigue muy consolidado justo por encima de los 3.000.000 puntos, con una tendencia alcista a corto y medio plazo. Es posible que el Merval continúe subiendo y podría llegar a romper por encima del máximo histórico en los 3.180.000 puntos", estimó Alexander Londoño de ActivTrades.

Frente a la alentadora ganancia acumulada, algunos operadores no descartan rápidas y puntuales tomas de utilidades intradiarias.

"La bolsa argentina tiene un buen margen para seguir creciendo, no solo por las perspectivas favorables de la economía, sino por la liquidez propia del mercado a favor de papeles en rubros específicos como el energético, el financiero y el de servicios", dijo un agente de la banca privada externa.

En cambio, el freno son las "mayores tasas a nivel global (que) perjudican a las acciones", reportó el agente de liquidación y compensación Cohen.

La tendencia del riesgo país, promediando los 650 puntos básicos, es otro tema que siguen de cerca los operadores para definir las órdenes de inversión.

En este contexto, los bonos soberanos en la plaza extrabursátil arrojaron equilibrio en sus paridades, con interés centrado en los 'Globales'.

El peso mayorista se depreció un 0,31% a 1.456 por dólar, moviéndose dentro de la banda de flotación divergente fijada por el propio banco central (BCRA) y en valores equilibrados a lo largo de la última semana.

"Luego de atravesar un año con volatilidad extrema, llegamos a diciembre con una macro más ordenada (...) Queda por verse si esta normalización, junto con las reformas laboral e impositiva a tratarse en el Congreso, pueda ordenar también la otra pata que falta, que es la micro", sostuvo Juan Ignacio Bialet, gerente de finanzas personales del Grupo SBS.

La recaudación fiscal de noviembre aumentó un 19,7% interanual, lo que a consideración de analistas implica una contracción real del 8,9% interanual, asumiendo una inflación mensual en torno al 2,5% mensual.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi y Walter Bianchi; Editado por Maximilian Heath y Eliana Raszewski)