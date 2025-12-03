ACTUALIZA: Chilena Codelco elige a Glencore como socio preferente para nueva fundición: comunicado

(Agrega citas, contexto)

SANTIAGO, 3 dic (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el miércoles que firmó un memorando de entendimiento con la multinacional Glencore para impulsar una nueva fundición en el norte del país.

La estatal prevé tener un convenio definitivo para el primer semestre 2026, mientras espera que la construcción inicie en 2030 y esté operativa hacia 2032-2033.

"El proyecto contempla el diseño, el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de la nueva planta, que contará con una capacidad estimada de procesamiento de 1,5 millones de toneladas métricas secas (TMS) anuales, además de sólidos estándares operativos y ambientales", dijo en un comunicado.

"Codelco se compromete a negociar un contrato de suministro de concentrado de cobre por hasta 800.000 TMS anuales, durante un período mínimo de una década, con opciones de extenderlo en 10 años adicionales, sujeto a negociación", agregó.

Glencore deberá desarrollar y entregar el estudio de prefactibilidad a más tardar el 31 de mayo de 2026. La planta podría estar ubicada en las norteñas comunas de Antofagasta o Tocopilla.

"La proximidad de la nueva fundición a otras empresas productoras de cobre proporcionará ventajas logísticas, flexibilidad operativa y la posibilidad de capturar valor agregado al refinar concentrados cerca de la fuente productiva", dijo el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, citado en el comunicado.

Codelco había estado negociando con diversos interesados como parte de los esfuerzos para ampliar su capacidad de fundición en el país, que se ha visto mermada en los últimos años. (Reporte de Fabián Cambero. Editado por Natalia Ramos)