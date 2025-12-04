ACTUALIZA: China no podrá participar en licitación para vía agroexportadora de Argentina

(Actualiza con citas y más información)

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES, 4 dic (Reuters) - El Gobierno argentino publicará el viernes los pliegos para la licitación del mantenimiento del río Paraná, la principal vía de salida de las exportaciones agrícolas del país sudamericano, dijo el jueves el presidente de la cámara de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC, Gustavo Idígoras.

El titular de CIARA-CEC aseguró a Reuters que la concesión tendrá una duración de 25 años, llevará el dragado del Paraná a 40 pies de profundidad -desde los 34 actuales- y dejará afuera a China al no permitir la participación de empresas estatales de otros países.

CIARA-CEC participó de distintas mesas de consulta con privados, organizadas por el Gobierno ultraliberal de Javier Milei, quien mantiene un fuerte alineamiento con Estados Unidos. Idígoras señaló que la licitación formal será anunciada a fines de diciembre y adjudicada en mayo.

"El pliego vamos a analizarlo en detalle cuando lo publiquen mañana a la mañana en el Boletín Oficial y seguramente vamos a hacer aportes al pliego, pero creemos que es la oportunidad histórica de la Argentina", dijo Idígoras.

Reuters intentó comunicarse con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el ente estatal a cargo de las vías navegables del país, para confirmar la información de CIARA-CEC, pero no obtuvo respuestas del organismo.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y el tercero de maíz. Más del 80% de los embarques de estos productos son embarcados sobre el río Paraná, a la altura de la ciudad de Rosario, desde donde navegan hacia el Océano Atlántico sur.

"Celebramos el proceso en términos de apertura, de transparencia y de ejecución", dijo Idígoras, que añadió que el pliego prevé que el concesionario pueda extender la profundidad del dragado más allá de los 40 pies después del sexto año.

El Gobierno argentino había intentado licitar el mantenimiento del Paraná hace un año, pero

dejó desierto el concurso

en febrero luego de que un fiscal denunciara irregularidades en los pliegos de la licitación y de que solo se presentara una compañía.

(Reporte de Maximilian Heath, Editado por Nicolás Misculin)