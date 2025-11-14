ACTUALIZA China promete impulsar el consumo y equilibrar mejor la oferta y la demanda

(Agrega citas, detalles y contexto)

PEKÍN, 14 nov (Reuters) - El gabinete chino se comprometió el viernes a impulsar el consumo ajustando mejor la oferta a la demanda y confiando en la mejora del consumo para impulsar los avances industriales, según la lectura de una reunión emitida por la cadena estatal china CCTV.

Asimismo, afirmó que también creará un entorno favorable para el consumo y mejorará los productos y servicios de financiación al consumo.

Los dirigentes chinos han dado señales de un mayor apoyo al consumo en los próximos cinco años, ya que las tensiones comerciales y el escaso margen de inversión han puesto de manifiesto su vulnerabilidad.

La economía china siguió desacelerándose en octubre y persistieron los desequilibrios estructurales. La producción industrial creció un 4,9% interanual, alcanzando su nivel más bajo en más de un año, pero superando a las ventas minoristas -un indicador clave del consumo-, que sólo aumentaron un 2,9%.

El Gobierno ha redoblado sus esfuerzos para frenar el exceso de capacidad y las guerras de precios entre empresas, con el fin de combatir las persistentes presiones deflacionarias.

"Mejorar la adecuación entre la oferta y la demanda es una medida eficaz para liberar aún más el potencial del consumo", declaró el gabinete en la reunión presidida por el primer ministro Li Qiang, según la lectura.

"La modernización industrial debe ser impulsada por la modernización del consumo, y la oferta de alta calidad debe satisfacer mejor las diversas demandas, logrando un equilibrio dinámico de alto nivel entre la oferta y la demanda", agregó.

Las empresas deben ampliar la oferta de bienes de consumo distintivos y de alta calidad, y acelerar la actualización y mejora de las normas de seguridad y ecológicas, añadió el gabinete. (Reporte de Redacción de Pekín y Kevin Yao; editado en español por Javier Leira y Carlos Serrano)