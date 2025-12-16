ACTUALIZA China rebaja los aranceles a la carne de cerdo de la UE tras 18 meses de investigación

Por Daphne Zhang, Ella Cao y Corina Pons

PEKÍN/MADRID, 16 dic (Reuters)

China redujo drásticamente el martes los aranceles sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea, por valor de más de US$2.000 millones, en la resolución final de una investigación "antidumping" considerada en general una respuesta a los aranceles del bloque sobre los vehículos eléctricos chinos.

Algunos miembros de la industria porcina europea expresaron su alivio por la decisión, aunque afirmaron que los aranceles los seguirán perjudicando. La Comisión Europea expresó su preocupación y prometió defender a los exportadores.

China impondrá aranceles de entre el 4,9% y el 19,8% a las importaciones de carne de cerdo procedentes del bloque durante un período de cinco años a partir del miércoles, muy por debajo del 15,6%-62,4% impuesto en una decisión preliminar en septiembre, dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Los importadores recibirán un reembolso por la diferencia entre los tipos pagados desde septiembre.

La decisión supone un respiro parcial para los productores europeos, que dependen en gran medida del mercado chino, especialmente para los despojos —como orejas y patas de cerdo—, consumidos en otros lugares.

LA UE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA OMC

La investigación "antidumping" de China comenzó en junio del año pasado y ha afectado a grandes exportadores de carne de cerdo como España, Países Bajos y Dinamarca.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas. China importó carne de cerdo, incluidos despojos, por valor de US$4.800 millones en 2024, más de la mitad procedente de la UE, bloque encabezado por España en volumen de exportaciones.

China representó el 17,6% de las exportaciones de carne de cerdo de la UE el año pasado, el segundo mayor porcentaje por detrás de Reino Unido, que importó un 29,7%, según datos oficiales de España.

En un comunicado emitido el martes, la Comisión Europea calificó la investigación china de "basada en alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes".

Se comprometió a defender a los agricultores y exportadores de la UE frente a lo que calificó de "uso abusivo de los instrumentos de defensa comercial" por parte de Pekín y afirmó que estaba "evaluando cuidadosamente toda la información disponible en relación con el cumplimiento de las normas de la OMC".

SEÑAL DE NEGOCIACIONES CONSTRUCTIVAS

El Ministerio de Comercio de China no dijo por qué optó por bajar las tarifas, aunque China dijo la semana pasada que se habían reanudado las conversaciones con el bloque sobre los aranceles a los vehículos eléctricos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el rey de España, Felipe VI, han visitado Pekín en los últimos dos meses.

Los líderes regionales españoles se reunieron con el embajador de China en las últimas semanas para pedir aranceles más bajos, señalando como aliciente la apertura de España a la inversión de Pekín en el sector automotriz, dijo a Reuters una fuente de un gobierno regional español.

"Este resultado refleja 18 meses de esfuerzos concertados para encontrar una solución negociada a este asunto y a otros conflictos comerciales entre China y la UE", dijo Even Rogers Pay, director de la consultora Trivium China, con sede en Pekín.

China también tiene abierta una investigación antisubvenciones sobre las exportaciones de productos lácteos de la Unión Europea, cuyo informe está previsto para el próximo mes de febrero, y ya ha impuesto aranceles al "brandy" de la UE.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS PARA LOS PRODUCTORES EUROPEOS

Anteriormente, los principales exportadores a China, como la UE y Brasil, estaban sujetos a aranceles de "nación más favorecida" de alrededor del 12% para muchos productos porcinos. Los aranceles "antidumping" vienen a sumarse a estos. La carne de cerdo estadounidense está sujeta a aranceles sustancialmente más altos.

La mayoría de las empresas españolas están ahora sujetas a un arancel relativamente moderado del 9,8%. La española Litera Meat obtuvo el arancel más bajo, de sólo el 4,9%.

Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), dijo que esperaba que continuaran las conversaciones, ya que los aranceles perjudicarían los márgenes de las empresas.

"Lo que ha hecho China es adoptar medidas, en teoría dirigidas a cada una de las empresas, pero que, en la práctica, afectan a cada uno de los países de forma diferente", dijo Nemesio Sánchez, consultor de comercio internacional especializado en cerdo ibérico.

"Está intentando aplicar aranceles por empresa, pero lo que hace es dividir la política económica europea y tratarnos como países individuales", dijo Sánchez.

En Francia, Anne Richard, directora de la asociación de la industria porcina Inaporc, dijo: "Hay una sensación de alivio, ya que todos nuestros mataderos que exportan han sido reconocidos como cooperantes y se les ha concedido un tipo del 9,8%".

"Dicho esto, no podemos alegrarnos precisamente ante la perspectiva de un impuesto."

(Información de Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín, Gus Trompiz en París, Emma Pinedo, David Latona y Corina Pons en Madrid, Soren Sirich Jeppesen en Copenhague y Philip Blenkinsop en Bruselas; edición de Tom Hogue y Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba y Benjamín Mejías Valencia)