ACTUALIZA Ciclo recorte tasa de mexicano Banxico seguirá bajo enfoque gradual: subgobernador Mejía

CIUDAD DE MÉXICO, 12 nov (Reuters) - El subgobernador del banco central de México Omar Mejía considera que el ciclo de recortes a la tasa clave de interés seguirá bajo un enfoque gradual, tomando en cuenta el comportamiento observado y esperado de determinantes de inflación.

El Banco de México (Banxico) redujo la semana pasada su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7,25%, en medio de una desaceleración de la inflación y un débil desempeño de la economía, y dijo que hacia adelante valoraría los ajustes.

"La Junta de Gobierno se encuentra en la tarea de evaluar la postura monetaria. Lo que el boletín señala es (que) valoraremos recortar la tasa de referencia. Creo que la fase en este ciclo de recortes seguirá bajo un enfoque gradual, tomando en cuenta el comportamiento observado y esperado de los determinantes inflacionarios", dijo en un podcast de Banorte.

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, dijo después que veía

"altamente probable"

un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual en la próxima decisión de política monetaria en diciembre, según una entrevista publicada el lunes en el diario local El Financiero.

Por otra parte, Mejía anticipó una recuperación moderada de la economía mexicana en el 2026, impulsada por la mejora en la manufactura estadounidense, una reactivación gradual de la inversión y un consumo interno. (Reporte de Ana Isabel Martínez)