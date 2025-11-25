ACTUALIZA: Cirsa eleva previsiones y anuncia fusiones y compras selectivas hasta finales de año

El grupo español de juegos de azar Cirsa elevó sus previsiones de beneficios el martes después de que su resultado neto pasara a ser positivo en el tercer trimestre, lo que hizo que sus acciones subieran hasta un 6,8% en las primeras horas de negociación.

El beneficio trimestral de Cirsa se situó en 15,2 millones de euros (US$17,5 millones), frente a las pérdidas de 10,3 millones de hace un año.

La compañía, con sede en Barcelona, dijo que todas sus unidades de negocio registraron mayores ingresos, al tiempo que elevó la previsión de ebitda para todo el año a entre 750 y 753 millones de euros, en lugar de los 740-750 millones previstos anteriormente.

Cirsa, que explota casinos, plataformas de apuestas y máquinas tragamonedas en 10 países, ha tratado de consolidar su posición en el sector ampliando operaciones que han demostrado su éxito y comprando competidores líderes en los mercados en los que opera.

A pesar de ello, espera utilizar sólo la mitad de los 150 millones de euros que había destinado a fusiones y adquisiciones en 2025, dijo el director financiero, Antonio Grau, en una llamada con analistas.

"Una de las principales características de la (estrategia de) fusiones y adquisiciones de Cirsa es no comprar problemas", añadió el presidente, Joaquim Agut. "A la hora de hacer adquisiciones, somos muy conservadores y muy exigentes en términos de rentabilidad".

La empresa compró una participación del 50% en un casino de Marrakech a principios de noviembre y anunciará más adquisiciones en las próximas semanas y en el primer trimestre de 2026, dijo su consejero delegado, Antonio Hostench.

Cirsa salió a bolsa en julio de la mano del gigante del capital riesgo Blackstone en una oferta pública inicial que la valoró en 2.520 millones de euros. Blackstone mantuvo una participación del 78% en Cirsa.

Sin embargo, las acciones de la empresa han caído en torno a un 14% desde su salida a bolsa, lastradas por la atonía del sector.

Los analistas de Deutsche Bank también señalaron la subida de los impuestos sobre el juego en Reino Unido y los "resultados deportivos favorables a los clientes" en una nota publicada antes de los resultados, aunque afirmaron que el impacto real de estos factores en Cirsa era mínimo.

Las acciones subían un 3,6% a las 1257 GMT.

