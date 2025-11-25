ACTUALIZA Cirsa obtiene beneficios en el tercer trimestre y eleva sus previsiones para 2025

(Añade detalles sobre los resultados en el párrafo 3, cotización, el contexto de la OPI y el rendimiento de las acciones en los párrafos 4-6)

25 nov (Reuters) - La empresa española de juegos de azar Cirsa dijo el martes que su resultado neto pasó a ser positivo en el tercer trimestre, impulsado en gran medida por el crecimiento de los ingresos en su negocio de apuestas en línea.

El beneficio neto de Cirsa se situó en 15,2 millones de euros (US$17,5 millones) en el trimestre, frente a una pérdida de 10,3 millones de euros hace un año.

La empresa, con sede en Barcelona, dijo que todas sus unidades de negocio registraron mayores ingresos que el año pasado, y ha elevado sus previsiones para el conjunto del año, en lugar de los 740-750 millones previstos anteriormente.

Cirsa salió a bolsa en julio de la mano del gigante del capital riesgo Blackstone en una oferta pública inicial que la valoró en 2.520 millones de euros. Blackstone mantuvo una participación del 78% en Cirsa.

Sin embargo, las acciones de la empresa, que explota casinos, plataformas de juego y máquinas tragamonedas en España, Latinoamérica, Italia, Marruecos y Portugal, han caído alrededor de un 16% desde su salida a bolsa.

Las acciones han visto lastradas por la lectura cruzada de los demás actores del sector, la subida de los impuestos sobre el juego en Reino Unido y los "resultados deportivos favorables a los clientes", aunque en realidad estos factores tienen un impacto mínimo en Cirsa, según los analistas de Deutsche Bank antes de los resultados.

A las 08:55 GMT del martes, las acciones de Cirsa subían un 1,65%, a 13,56 euros, con una capitalización bursátil de unos 2.239 millones de euros.

(Información de Javi West Larrañaga en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de Jorge Ollero Castela y Patrycja Dobrowolska)