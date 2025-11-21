ACTUALIZA Codelco dice firma acuerdo con India Adani para exploración de cobre en Chile

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 21 nov (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el viernes que firmó un memorando de entendimiento con el grupo indio Adani para la exploración de proyectos en el país sudamericano.

La estatal explicó que el pacto con Kutch Copper (KCL) -unidad de Adani Enterprises- incluye la exploración de tres iniciativas de cobre cercanas a distritos mineros como Sierra Gorda y Diego de Almagro, en las norteñas regiones de Antofagasta y Atacama.

"El acuerdo no vinculante contempla el intercambio de información técnica y legal sobre estos proyectos; establece condiciones para que KCL realice un due diligence a estas iniciativas, y aspectos comerciales necesarios para potenciales desarrollos conjuntos", dijo la minera en un comunicado.

Codelco ya ha firmado acuerdos con firmas privadas como Rio Tinto y BHP para la exploración de prospectos con potencial para convertirse en proyectos de cobre de desarrollo conjunto.

(Reporte de Fabián Andrés Cambero y Daina Solomon)