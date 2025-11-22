ACTUALIZA Collins de la Fed dice que política monetaria está en lugar adecuado, duda sobre recortes

(Agrega detalles, contexto y citas)

Por Michael S. Derby

BOSTON, EEUU, 22 nov (Reuters) -

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el sábado que sigue inclinándose en contra de que el banco central estadounidense recorte su objetivo de tasas de interés el mes que viene, ya que se enfrenta a riesgos continuos tanto para sus mandatos de inflación como de empleo.

"Veo razones para dudar" sobre la reducción del costo de los préstamos a corto plazo en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de los días 9 y 10 de diciembre.

"Mi opinión es que la política monetaria se encuentra en la actualidad en un rango levemente restrictivo tras la relajación de 50 puntos básicos que llevamos a cabo en septiembre y octubre, y eso es lo apropiado" dada la situación actual de la economía, declaró Collins a la prensa en una conferencia en su banco.

El reto para la Fed en estos momentos es que se enfrenta a los riesgos creados por una inflación superior al objetivo, mientras que al mismo tiempo el mercado de trabajo se está debilitando, señaló. Para la política monetaria, "veo riesgos en ambos lados y se trata realmente de equilibrar esos riesgos".

Se le preguntó a Collins si estaba dispuesta a disentir de un recorte de tasas en la próxima reunión de la Fed, que es probable que sea inusualmente divisiva para un comité en el que las autoridades monetarias suelen establecer la política por consenso claro. Según indicó, no ha decidido lo que quiere que la Fed haga en la reunión y que le gustaría ver más datos antes de tomar una decisión.

En los últimos días, un amplio abanico de

responsables de política

se han pronunciado sobre si la Fed debería recortar en un cuarto de punto porcentual la tasa de los fondos federales, que actualmente se sitúa entre el 3,75% y el 4%.

Las otras dos rebajas se debieron al deseo de las autoridades

monetarias

de apoyar un mercado laboral cada vez más débil y, al mismo tiempo, mantener la política de tasas en un lugar donde pueda reducir la inflación, que sigue superando el objetivo del 2% de la Fed.

Los funcionarios de la Fed también llegarán a la reunión con una escasez de datos en los que normalmente se basan para establecer la política monetaria, con el cierre del Gobierno recién resuelto. Un número considerable de

ellos se mostró

contrario a recortar las tasas en medio de la actual preocupación por la inflación.

Parte de la gravedad de ese debate interno cambió el viernes con un discurso del líder de la Fed de Nueva York, John Williams, quien dijo que "todavía veo espacio para un ajuste adicional en el corto plazo al rango objetivo para la tasa de fondos federales para mover la postura de la política más cerca del rango de neutralidad".

Esto provocó que los mercados de futuros aumentaran lo que habían sido probabilidades decrecientes de una flexibilización a corto plazo.

Algunos en la Fed han preparado a los observadores para ver un nivel inusual de desacuerdo formal en la próxima cita. El gobernador Christopher Waller dijo a los que acusan a la Fed de pensar en grupo a la hora de establecer su política: "Prepárense, puede que el FOMC sea el que menos piense en grupo en mucho tiempo".

Collins dijo a los periodistas que "estamos en un periodo complejo" para fijar la política monetaria. "Creo que tener un abanico de opiniones es importante, y creo que hay algunos periodos en los que hay más variedad de opiniones. Si todos pensáramos exactamente lo mismo, creo que sería problemático"

Asimismo, indicó que sus perspectivas para el futuro de la economía son relativamente benignas, con un leve aumento del desempleo y una eventual moderación de las presiones inflacionistas respecto a los niveles actuales. Añadió que las condiciones financieras están poniendo algo de viento en la espalda de la economía.

Collins también explicó lo que podría alterar su opinión sobre la senda adecuada para la política de tasas. "Mirando a ambos lados del mandato, hay riesgos en el lado del empleo, y ciertamente, si viera más pruebas de más suavización y debilidad, me lo tomaría en serio".

(Editado en español por Carlos Serrano)