ACTUALIZA Colombia registra en noviembre inflación menor a la esperada por el mercado

BOGOTÁ, 5 dic (Reuters) - Colombia registró una inflación de 0,07% en noviembre, un dato inferior al esperado por el mercado, debido a una caída en los precios de los alimentos y del sector de recreación y la cultura, informó el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

La variación del penúltimo mes se comparó con un alza de 0,27% en noviembre de 2024 y de 0,18% en octubre pasado. Según la mediana de un sondeo de Reuters, el mercado esperaba una inflación de 0,20% para noviembre.

La variación mensual estuvo explicada por un aumento en los precios de la salud con un 0,71%, las bebidas alcohólicas y tabaco con un 0,44%; bienes y servicios diversos con un 0,39%; los servicios de restaurantes y hoteles con un 0,38%; el sector de información y comunicación con un 0,35% y el transporte con un 0,29%, precisó el DANE en un comunicado. Otras alzas se registraron en el rubro de alojamiento y servicios públicos con un 0,28% y bienes y servicios para el hogar con un 0,19%.

El sector de la educación no reportó variación; en tanto que los precios de las prendas de vestir y calzado se contrajeron un 0,02%; los de la recreación y cultura cayeron un 0,48% y los del sector de alimentos disminuyeron un 0,72%.

Entre enero y noviembre el país sudamericano acumuló una inflación de 4,82%, en comparación con un 4,72% en igual periodo de 2024.

Por su parte, en los últimos 12 meses hasta noviembre, los precios al consumidor subieron un 5,30%, por encima de la meta puntual de 3% del Banco Central. El equipo técnico del Banco Central elevó en noviembre su pronóstico de inflación para este año a un 5,1% desde uno previo de 4,7%, con lo que el país acumularía cinco años consecutivos de incumplir la meta fijada. Para el 2026 el organismo ajustó su proyección a un 3,6% en comparación con uno anterior de 3,2%. La demora del retorno de la inflación a la meta ha provocado el surgimiento de un cambio de las expectativas de analistas y funcionarios, que ahora se inclinan a que el Banco Central tendría que comenzar a subir su tasa de interés de referencia más temprano que tarde.

La autoridad monetaria mantiene estable en un 9,25% su tasa de interés de referencia desde abril pasado, cuando la redujo en 25 puntos básicos.

Más temprano el viernes, la codirectora del Banco Central Bibiana Taboada dijo que es posible que se tenga que hacer más en materia de política monetaria para moderar el dinamismo de la demanda interna que mantiene la inflación por encima de la meta.

