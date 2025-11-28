ACTUALIZA: Colombiano Ecopetrol invertirá entre $22 y $27 billones durante 2026

(Actualiza con detalles)

BOGOTÁ, 28 nov (Reuters) - El conglomerado energético colombiano Ecopetrol invertirá entre 22 y 27 billones de pesos (entre US$5.830 y US$7.154 millones) en 2026, informó el grupo.

La petrolera proyecta perforar entre 380 y 430 pozos de desarrollo, de los cuales un 95% se ejecutarán en Colombia y el restante 5% en Estados Unidos, precisó la empresa en un comunicado el jueves en la noche.

Adicionalmente, se prevé la perforación de entre 8 y 10 pozos exploratorios, principalmente en Colombia.

En tanto, Ecopetrol, controlada mayoritariamente por el Estado colombiano, estima producir entre 730.000 y 740.000 barriles equivalentes por día, para lo cual destinará alrededor de 17,2 billones de pesos de sus inversiones, equivalente a un 70% del monto total.

"Este Plan mantiene los niveles de inversión con respecto a la proyección de cierre de 2025, bajo criterios de disciplina de capital de cada línea de negocio", aseguró la empresa en el comunicado.

El plan de inversiones del próximo año considera un precio del crudo Brent estimado de US$60 por barril y una tasa de cambio promedio año cercana a los 4.050 pesos por dólar.

(1 dólar = 3.773,60 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)