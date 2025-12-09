ACTUALIZA Comisión del Senado de Colombia rechaza proyecto de reforma fiscal por US$4.255,8 millones

(Actualiza con detalles)

BOGOTÁ, 9 dic (Reuters) - La comisión económica del Senado de Colombia rechazó el martes un proyecto de reforma fiscal por 16,3 billones de pesos (US$4.255,8 millones) para financiar el presupuesto de gastos del 2026, en la más reciente derrota del Gobierno en el legislativo y en medio del deterioro fiscal del país. El rechazo de la reforma por nueve votos en contra y cuatro a favor se registró pese a que el Gobierno había accedido a recortar el monto propuesto originalmente de 26,3 billones de pesos (US$6.866,8 millones).

Ahora, el Gobierno tendrá que ajustar el monto del presupuesto de gastos del próximo año, de 546,9 billones de pesos (US$142.792 millones), o buscar otra fuente de financiación en la misma proporción de la reforma rechazada.

La reforma fiscal contemplaba aumentar el IVA a derivados del petróleo y otros impuestos sobre la industria extractiva de hidrocarburos y carbón, incrementar los gravámenes al tabaco, bebidas alcohólicas, apuestas en línea y otros bienes y servicios, además de aplicar una carga tributaria adicional sobre la renta y el patrimonio.

El rechazo para incrementar los impuestos se dio antes del inicio de la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 y bajo un apoyo limitado del Congreso a las políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro que entrega el mandato en agosto del próximo año.

La cuarta economía de América atraviesa un deterioro de sus cuentas fiscales, que llevó al Gobierno en junio a suspender una regla fiscal, bajo lo cual el Ministerio de Hacienda elevó la meta de déficit fiscal de este año a un 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB), desde una original de 5,1%, lo que llevó a las agencias Moody´s y S&P a reducir la calificación soberana al país.

"Le cumplimos al país, pero sobre todo le blindamos el bolsillo a los colombianos", dijo el senador del Partido Liberal Mauricio Gómez, de las comisiones económicas del Congreso, en su cuenta de Instagram. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calculó en septiembre que el Gobierno requiere un ajuste de 45 billones de pesos (US$11.749 millones) en el presupuesto del 2026 para cumplir la meta de déficit de 6,2 del PIB.

El Congreso también rechazó en diciembre del año pasado una propuesta fiscal con la que el Gobierno buscaba conseguir 12 billones de pesos.

