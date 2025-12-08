ACTUALIZA: Conservador Asfura duplica ventaja tras reanudación de escrutinio de presidenciales en Honduras

(Actualiza con nuevas cifras, agrega orden de aprehensión contra expresidente Hernández en 9no párrafo)

Por Laura García

TEGUCIGALPA, 8 dic (Reuters) - La ventaja del candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, se duplicó la tarde del lunes a poco más de 40.000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, luego de que se reanudara más temprano el escrutinio de las elecciones presidenciales tras tres días detenido.

De acuerdo a los resultados oficiales, con el 97,45% de las actas transmitidas, Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40,52% del respaldo frente al 39,18% del presentador de televisión Nasralla. La diferencia entre ambos se amplió luego de haberse reducido horas antes. En un lejano tercer lugar figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, con el 19,32% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes.

Aproximadamente el 16% de las actas presentan inconsistencias y serán revisadas, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, en el pequeño municipio San Antonio de Flores, donde estaban habilitados para votar poco menos de 5.000 hondureños, recién se realizaron los comicios el domingo, una semana después de que se denunciaran irregularidades que prohibieron la instalación de las juntas receptoras de votos.

La demora en el escrutinio, que el lunes entró en su noveno día, ha llevado a organismos internacionales a instar a las autoridades hondureñas a agilizar el proceso y a implementar medidas que refuercen la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales.

Nasralla ha denunciado un fraude en su contra y Moncada, quien pidió la nulidad de todo el proceso electoral, ha llamado a movilizaciones, protestas y huelgas.

El lunes, las calles de la capital Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras permanecían tranquilas. Sin embargo, muchos recuerdan los comicios de 2017, cuando una treintena de hondureños fallecieron en masivas protestas callejeras luego de que el entonces mandatario Juan Orlando Hernández -indultado por Donald Trump- lograra la reelección en unos comicios ampliamente denunciados como fraudulentos.

La votación del 30 de noviembre transcurrió con calma y tranquilidad, según observadores electorales independientes. Sin embargo, la posterior difusión de los resultados ha sido caótica, con altibajos que han intensificado la frustración por la reñida contienda.

Los miembros del CNE han culpado a la empresa detrás de la plataforma de tabulación por el lento conteo de votos.

Washington ha dicho que observa cuidadosamente el escrutinio y ha advertido que está listo para responder "con rapidez y firmeza". Días antes de las elecciones, Trump llamó a votar por Asfura, criticó a sus adversarios y dijo que

indultaría a Hernández

, quien purgaba una condena de 45 años por narcotráfico. El lunes, el fiscal general de Honduras giró una

orden de aprehensión

contra el exmandatario por "lavado de dinero y fraude".

En las semanas previas a las elecciones -donde también se eligió a los 128 miembros del Congreso unicameral y miles de otros cargos públicos- el oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente de planear un fraude y no ahondaron en planes concretos para resolver los grandes problemas que aquejan al país: narcotráfico, corrupción y la pobreza, que afecta a seis de cada 10 hondureños.

(Reporte de Laura García en Tegucigalpa y Diego Oré en Ciudad de México; Editado por Adriana Barrera)