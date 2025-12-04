ACTUALIZA: Conservador Asfura remonta y vuelve a tomar la delantera en elecciones presidenciales Honduras

(Actualiza con más recientes resultados, cambia redacción)

Por Laura García y Emily Green

TEGUCIGALPA, 4 dic (Reuters) -

El candidato del conservador Partido Nacional (PN), Nasry Lospennato, volvió el jueves a tomar la delantera en las elecciones presidenciales de Honduras, aunque por escasos 8.815 votos, desplazando al contendiente del centrista Partido Liberal (PLH), Salvador Nasralla, según datos oficiales al 84,55% de las actas transmitidas.

Lospennato, exalcalde de Tegucigalpa y quien es respaldado abiertamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumaba un 40,06% de los votos, seguido muy de cerca por el presentador de televisión Nasralla, con el 39,74%. Más atrás figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, con el 19,18% de las preferencias.

"El escaso margen del resultado entre los candidatos a la Presidencia del PLH y PN es histórico en nuestro país. Desde el CNE (Consejo Nacional Electoral) seguimos trabajando para que la declaratoria refleje fielmente la voluntad popular", dijo la presidenta del árbitro electoral, Ana Paola Hall.

"Debe agradecerse que los candidatos han demostrado su civismo sin constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno. Eso habla de su amor por el país y hay que reconocerlo", agregó.

Hasta la tarde del miércoles, Nasralla tenía una diferencia a su favor de unos 14.000 votos. Por la noche, el contendiente del Partido Liberal, de 72 años, dijo que la diferencia a su favor iba a aumentar porque había ganado con holgura en las zonas cuyas actas no se habían transmitido aún. Además, dijo Nasralla en un video compartido en sus redes sociales, iba a impugnar los resultados en los lugares donde había "inflación de votos".

"El resultado tomará algunos días, yo les pido calma, tranquilidad. El triunfo lo tenemos en las manos", dijo la noche del miércoles.

La mañana del jueves, el candidato del Partido Liberal dijo que pasó al segundo lugar porque se habían ingresado actas de departamentos donde los resultados "no corresponden a la realidad y están inflados".

"Hoy, de día y a los ojos de todo el mundo, ingresarán muchas actas de los departamentos de Atlántida, Yoro y Cortés y vamos a retomar la ventaja del Partido Liberal", escribió en X.

"Solicitamos tranquilidad, porque estamos tomando medidas de lo que están haciendo (...) no lo lograrán".

PRESENTACIÓN CAÓTICA DE RESULTADOS

La votación del domingo transcurrió con calma y tranquilidad, según observadores electorales independientes. Sin embargo, la posterior presentación de los resultados ha sido caótica, marcada por interrupciones que han intensificado la frustración por la reñida contienda.

Miembros del CNE han culpado a la empresa responsable de la plataforma de tabulación por las pausas en el conteo de votos. Trump ha intervenido repetidamente en las elecciones hondureñas. Antes de la votación, llamó a votar por Lospennato. Posteriormente, el lunes por la noche, afirmó, sin aportar pruebas, que se estaba intentando llevar a cabo un posible fraude.

El líder republicano también indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente del Partido Nacional de Lospennato, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos tras ser condenado por tráfico de drogas y posesión de armas.

A pesar del ambiente tenso, las calles de Tegucigalpa permanecían tranquilas el jueves mientras los ciudadanos esperaban los resultados.

La presidencia de Honduras se decide en una sola vuelta. El candidato con más votos gana, incluso si el margen es estrecho o no alcanza la mayoría.

En ciclos electorales anteriores, los resultados impugnados han provocado protestas masivas y violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad.

(Reporte de Laura García y Emily Green en Tegucigalpa y Diego Oré en Ciudad de México; Reporte adicional de Aída Peláez-Fernández)