ACTUALIZA Cruz Azul elimina a Guadalajara y completa semifinalistas del torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 30 nov - Cruz Azul se convirtió el domingo en el último semifinalista del torneo Apertura del fútbol mexicano tras vencer 3-2 a Guadalajara en un partido donde Javier "Chicharito" Hernández falló un penal.

De esta manera, la "Máquina Celeste" de Cruz Azul se unió a Toluca, Tigres UANL y Monterrey en las semifinales del torneo.

"Hoy eliminamos a uno de los mejores equipos que cerraron el campeonato. Lo que más destaco y celebro es la respuesta emocional a un momento complicado, solucionamos un quilombo en el que nos metimos solitos luego del terrible primer tiempo", dijo el director técnico de Cruz Azul, el argentino Nicolás Larcamón.

"Estamos ante una gran oportunidad de mostrar una valía y sinergia que hay entre nosotros, el momento llegó para nosotros. Se viene un nivel de exigencia en este diciembre, será altísimo pero el equipo está preparado", agregó.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, las "Chivas" de Guadalajara se pusieron en ventaja a los ocho minutos cuando Cade Cowell remató de volea en el área chica un centro enviado por Roberto Alvarado.

Cruz Azul empató a los 14 minutos por conducto del uruguayo Gabriel Fernández, quien remató de zurda frente a la portería un pase de Jeremy Márquez.

Guadalajara retomó la ventaja a los 35 minutos cuando Bryan González aprovechó una serie de rebotes dentro del área para definir de derecha.

Cruz Azul empezó a presionar en busca del empate que logró a los 72 minutos con un disparo de Jeremy Márquez en la entrada del área que pegó en el poste izquierdo antes de meterse a la portería.

Guadalajara tuvo la máxima oportunidad de retomar la ventaja cuando el árbitro señaló un penal a favor a los 81 minutos después de que Jesús Orozco cometió falta a Santiago Sandoval dentro del área. Pero cinco minutos después, "Chicharito" Hernández mandó su tiro penal por arriba de la portería.

"Si alguien tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal, es Javier, eso es indiscutido y es incuestionable para mí. Me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y para tirar un penal crucial, lo falló y forma parte del juego, este deporte tiene estas cosas

", dijo el director técnico de Guadalajara, el argentino Gabriel Milito.

En la última jugada del partido, Cruz Azul anotó el tercer gol en un contragolpe que definió Carlos Rodríguez al elevar el balón ante la salida del portero tras recibir un pase de Fernández a los 97 minutos.

De esta manera, Cruz Azul enfrentará en la semifinal a Tigres UANL, mientras que Toluca y Monterrey disputarán la otra serie.

El sábado, Monterrey avanzó a la semifinal a pesar de perder 2-1 ante América en la definición de su serie que ganó con un marcador global de 3-2. Los "Rayados" de Monterrey ganaron 2-0 el partido de ida.

Por su parte, Tigres UANL, que perdió 3-0 el partido de ida, logró su pase a la semifinal con un abultado triunfo de 5-0 en la vuelta ante Tijuana.

En tanto, el actual campeón Toluca avanzó a la semifinal tras empatar sin goles ante Bravos de Ciudad Juárez. Los "Diablos Rojos" de Toluca pasaron a la siguiente fase gracias a su triunfo de 2-1 en el partido de ida. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)