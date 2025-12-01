ACTUALIZA: Cuatro muertos y 40 heridos en un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Dnipró, dice Kiev

DNIPRO, Ucrania, 1 dic (Reuters) -

Cuatro personas murieron y 40 resultaron heridas el lunes en un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Dnipró, en el centro-este de Ucrania, según informaron las autoridades ucranianas.

El ataque se produjo mientras se intensifican las gestiones diplomáticas para poner fin a una guerra de casi cuatro años. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó París el lunes, un día después de que su equipo mantuviera conversaciones con representantes estadounidenses.

Vladislav Haivanenko, gobernador en funciones de la región circundante de Dnipropetrovsk, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que 11 de los heridos en el ataque se encontraban en estado grave. También dijo que la operación de búsqueda y rescate había concluido.

Los servicios de emergencia ucranianos informaron de que estaciones de servicio, otros negocios, un edificio de oficinas y 49 automóviles habían resultado dañados en el ataque.

Vitalii Kovalenko estaba trabajando en su taller de reparación de automóviles cuando cayó el misil.

"Todo el mundo cayó al suelo, luego empezamos a averiguar dónde estaban los empleados. Subí corriendo y vi que uno de ellos estaba bien, pero un poco cubierto de metralla", dijo, y añadió que por suerte todos sus empleados estaban vivos.

Imágenes publicadas en Telegram mostraban a bomberos en el lugar del ataque y a trabajadores de los servicios de emergencia evacuando a personas en camillas, así como un cadáver en una bolsa negra.

La ciudad industrial de Dnipró y la región circundante se han enfrentado a repetidos ataques rusos con misiles y que han matado a civiles y dañado viviendas, industrias e infraestructuras.

Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque.

(Información de Anna Pruchnicka y Mykhailo Moskalenko; redacción de Pavel Polityuk; edición de Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)