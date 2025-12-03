ACTUALIZA Cuba comienza a restablecer servicio eléctrico en La Habana tras colapso parcial de la red

(Amplía información; cita de alto funcionario del país)

Por Dave Sherwood

LA HABANA, 3 dic (Reuters) - Cuba comenzó a restablecer el miércoles el suministro eléctrico en la zona occidental de la isla después de que la red eléctrica sufriera un colapso parcial en la madrugada, dejando a oscuras a La Habana y la parte oeste del país.

Lázaro Guerra, director de electricidad de Cuba, dijo que una falla en la línea de transmisión que conecta La Habana con la mayor central eléctrica del país, en Matanzas, ocasionó el problema que dejó a cuatro provincias sin luz. Los trabajadores ya habían comenzado a restablecer el suministro, apuntó.

Las centrales eléctricas petroleras de Cuba, ya obsoletas, sufrieron una crisis total el año pasado a medida que disminuían las importaciones de crudo de Venezuela, Rusia y México.

Desde entonces, la red ha colapsado parcial o totalmente en varias ocasiones.

Muchos habitantes de la isla caribeña sufren apagones diarios de 20 horas o más. Incluso los habitantes de La Habana, antes protegidos de la peor parte de los cortes, se enfrentan ahora regularmente a 10 horas o más sin electricidad cada día.

El Gobierno cubano atribuye el empeoramiento de los apagones a la escasez de combustible, la infraestructura anticuada y los daños causados por el huracán Melissa.

Las sanciones de Estados Unidos y una profunda crisis económica han hecho imposible durante años que el gobierno compre suficiente combustible, forzando una creciente dependencia de los aliados y complicando los esfuerzos de Cuba por mantener las luces encendidas.

Las importaciones de crudo y combustible de la isla en los primeros 10 meses del año cayeron más de un tercio en comparación con el mismo período de 2024, según datos de transporte marítimo y documentos vistos por Reuters. (Reporte de Dave Sherwood; reporte adicional de Nelson Acosta. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)