ACTUALIZA: Daly de la Fed se muestra abierta a recorte de tasas en diciembre con riesgos equilibrados

Por Padraic Halpin

DUBLÍN, 13 nov (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el jueves que los riesgos para los dos objetivos de la entidad -estabilidad de precios y pleno empleo- están equilibrados tras los dos recortes de tasas de interés de este año, por lo que está abierta de mente para la cita de diciembre.

"En mi opinión, es prematuro decir definitivamente que no habrá recorte o que definitivamente habrá recorte" para la reunión del banco central estadounidense del 9 y 10 de diciembre, dijo Daly en un evento organizado por el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos en Dublín, Irlanda.

"Tengo la mente abierta, pero no he tomado una decisión definitiva sobre lo que pienso", agregó.

A poco menos de cuatro semanas de que vuele a Washington para unirse a sus 18 colegas banqueros centrales en la mesa de fijación de políticas de la Fed, Daly dijo que cree que sigue estando claro que la dirección general de la tasa de política monetaria es a la baja. No obstante, sugirió que, llegado el momento, dependerá de lo que muestren los datos.

Los riesgos de no alcanzar el objetivo de inflación del 2% de la Fed o de no cumplir su mandato de pleno empleo "están equilibrados en este momento, e incluso pueden ser algo superiores en lo que respecta al empleo, porque a lo largo de este año se ha demostrado que la inflación se aceleró menos de lo previsto y que el empleo se deterioró más de lo esperado".

No obstante, la inflación de los servicios se aceleró recientemente y los recortes de tasas de medio punto porcentual aplicados por la Fed este año han ayudado al mercado laboral, donde la caída de la demanda frenó el crecimiento salarial.

"En este momento, me parecería bien 'equilibrado'", afirmó Daly. "Tenemos que recopilar más información antes de tomar una decisión sobre diciembre, a mi juicio, porque tenemos dos objetivos y ambos conllevan riesgos".

Daly no tendrá voto sobre las tasas hasta 2027, pero participa en el debate político que informa la decisión de sus 12 colegas votantes.

(Escrito por Ann Saphir; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)