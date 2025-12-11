ACTUALIZA: Datos OPEP apuntan a estrecho equilibrio oferta-demanda de crudo en 2026, sin excedente

Por Alex Lawler

La oferta mundial de petróleo se aproximará a la demanda en 2026, según datos de la OPEP publicados el jueves, una perspectiva que contrasta con las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía y otros organismos sobre un enorme exceso de oferta.

El grupo OPEP+, formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados, tiene previsto suspender los aumentos de producción en el primer trimestre de 2026, en medio de las predicciones generalizadas de exceso de oferta.

En un informe mensual publicado el jueves, la OPEP indicó que la OPEP+ bombeó 43,06 millones de barriles por día (bpd) de crudo en noviembre, 43.000 bpd más que el mes anterior, al entrar en vigor el último acuerdo de aumento de la producción.

El reporte prevé que la demanda de crudo OPEP+ se sitúe en una media de 43 millones de bpd en 2026, sin cambios respecto al mes pasado y cerca de lo que la OPEP+ produjo en noviembre. La OPEP pronosticó una demanda de su crudo de 42,6 millones de bpd en el primer trimestre.

Si la OPEP+ sigue bombeando al ritmo de noviembre en 2026 y el resto de factores se mantiene igual, la producción sería 60.000 bpd superior a la demanda, según un cálculo de Reuters basado en el informe del cartel.

Esto contrasta con la opinión de la AIE, que a primera hora del jueves dio a entender que la oferta mundial de petróleo superará la demanda en casi 3,84 millones de bpd -una cantidad equivalente a casi el 4% de la demanda mundial- el año que viene.

En su informe, la OPEP también mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento de la demanda petrolera mundial para 2025 y 2026 y dijo que la economía mundial continúa en una base sólida.

