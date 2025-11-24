ACTUALIZA Departamento de Justicia defiende veto de Trump a acceso de Associated Press al Despacho Oval

(Actualiza con detalles, cambia redacción)

Por Jan Wolfe

WASHINGTON, 24 nov (Reuters) - Un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes a una corte federal de apelaciones que el presidente Donald Trump actuó legalmente cuando prohibió a los periodistas de Associated Press el acceso a la Oficina Oval de la Casa Blanca y otros espacios.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Washington D.C. escuchó los argumentos en una apelación del Gobierno de Trump contra el fallo de un juez que dictaminó que tomó represalias ilegalmente contra la AP porque se negó a referirse en su cobertura informativa al Golfo de México por el nombre "Golfo de Estados Unidos", asignado por el republicano.

Se espera que el panel de tres jueces, que incluye a dos designados por Trump, se pronuncie en las próximas semanas o meses.

El abogado del Departamento de Justicia Yaakov Roth dijo al tribunal que AP no tiene derecho a lo que la Casa Blanca ha llamado acceso especial a áreas no públicas en virtud de las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a la libertad de prensa.

"El presidente invita habitualmente a los republicanos y no a los demócratas al Despacho Oval para las ceremonias", dijo Roth durante los argumentos. "Nadie cree que tenga que hacer esas invitaciones sin tener en cuenta sus puntos de vista. Por las mismas razones, puede invitar a periodistas favorecidos y no a los desfavorecidos a presenciar esa ceremonia en el Despacho Oval".

Charles Tobin, abogado de AP, replicó que "la Primera Enmienda no se detiene en la puerta del Despacho Oval".

Tobin argumentó que, dado que la Casa Blanca autorizó un grupo de prensa con acceso al Despacho Oval, no puede excluir a las organizaciones de noticias basándose en la información que Trump no prefiere.

En su sentencia de abril, el juez de distrito Trevor McFadden dijo que AP tenía derecho a una medida cautelar a su favor. McFadden, que es un designado judicial de Trump, ordenó a la Casa Blanca que permitiera de inmediato a los periodistas de AP regresar a la Oficina Oval y a otros espacios para cubrir eventos informativos.

"Creemos firmemente que este caso podría tener implicaciones mucho más amplias, no solo para otras organizaciones de noticias, sino para cualquier persona en Estados Unidos", dijo un portavoz de AP el lunes. "Esas repercusiones se están haciendo más evidentes desde que llevamos este caso a los tribunales".

El Circuito de Washington D.C. pausó en junio la medida cautelar del juez mientras consideraba la apelación del Gobierno federal. Dos de los tres jueces que emitieron esa orden de junio estaban en el panel del lunes: Neomi Rao y Gregory Katsas, designados por Trump. El tercer miembro del panel fue Robert Wilkins, designado por el expresidente demócrata Barack Obama.

Trump firmó un decreto en febrero en el que ordenaba al Departamento del Interior de Estados Unidos que cambiara el nombre de la masa de agua por el de Golfo de Estados Unidos. AP, citando normas editoriales, dijo que seguiría utilizando el nombre establecido del golfo al tiempo que reconocía el nuevo nombre elegido por Trump.

La Casa Blanca respondió limitando el acceso de la AP a las reuniones de prensa, calificando la decisión de la agencia de noticias de divisiva y de desinformación.

En febrero, la AP demandó a tres altos cargos de la administración Trump, alegando que las restricciones eran un intento de coaccionar a la prensa para que utilizara el lenguaje preferido por la administración, en violación de las protecciones constitucionales tanto de la libertad de expresión como del debido proceso.

En abril, el Gobierno retiró a los servicios de noticias, entre ellos Reuters y AP, del grupo permanente de periodistas que cubren al presidente, aunque les permite participar de forma esporádica. (Reporte de Jan Wolfe en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)