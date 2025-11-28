ACTUALIZA: Dimite el principal negociador de paz ucraniano tras redada policial anticorrupción

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autor)

Por Dan Peleschuk

KIEV, 28 nov (Reuters) - El poderoso jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, un estrecho aliado del mandatario que ha dirigido el equipo negociador de Ucrania en las tensas conversaciones de paz respaldadas por Estados Unidos, dimitió el viernes, horas después de que agentes anticorrupción registraran su domicilio.

Zelenski dijo que Yermak había dimitido y que estudiaría su sustitución el sábado.

La marcha de Yermak se produce en un momento en el que una importante investigación sobre corrupción a alto nivel ha implicado a altos cargos, lo que ha provocado el enfado generalizado de la opinión pública.

"Rusia desea fervientemente que Ucrania cometa errores", comentó Zelenski en un discurso grabado en video. "No habrá errores por nuestra parte. Nuestro trabajo continúa".

Yermak, de 54 años, es un amigo cercano de Zelenski desde los días del presidente como comediante de televisión, y ayudó a guiar su exitosa campaña electoral de 2019 como alguien ajeno a la política.

No ha sido nombrado sospechoso, pero los legisladores opositores y algunos miembros del propio partido de Zelenski habían pedido su destitución como parte de la peor crisis política de Ucrania en tiempos de guerra.

A primera hora del viernes, Yermak confirmó que su departamento estaba siendo registrado y dijo que estaba cooperando plenamente.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción afirmaron que los registros están "autorizados" y vinculados a una investigación no especificada. (Reporte adicional de Pavel Polityuk y Olena Harmash; editado en español por Carlos Serrano)