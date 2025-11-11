ACTUALIZA: Dirigentes del BCE ven con optimismo las perspectivas de inflación y crecimiento

(Agrega contexto y citas de Elderson y Vujcic)

FRÁNCFORT, 11 nov (Reuters) -

Los riesgos para la inflación de la zona euro están equilibrados y el crecimiento está resultando más fuerte de lo que se esperaba, afirmaron el martes dos dirigentes monetarios del Banco Central Europeo, lo que refuerza la tesis del mercado de que no habrá más recortes de tipos en un futuro próximo.

El BCE ha mantenido los tipos de interés sin cambios desde junio y afirma que la política monetaria se encuentra en un "buen lugar", aunque algunos de los responsables de la fijación de tipos siguen temiendo que la inflación pueda caer demasiado, obligándoles a reanudar la relajación en algún momento de 2026.

Sin embargo, Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, y Boris Vujcic, gobernador del Banco Central de Croacia, ambos considerados dirigentes moderados a favor de una política monetaria restrictiva, expresaron su confianza en las perspectivas, dada la reciente racha de datos favorables, señal de que los tipos probablemente se mantendrán sin cambios también en diciembre.

"Los riesgos de que la inflación sea mayor de lo esperado están equilibrados con los de que sea menor de lo previsto", dijo Elderson, quien rara vez habla de política monetaria, al periódico español Expansión.

"Recientemente las noticias a destacar son relativamente positivas. Algunos de los riesgos que antes mencionábamos se han ido mitigando", dijo.

Los mercados ven casi nulas las probabilidades de que se produzca un recorte de tipos este año, pero siguen proyectando en un 40% la posibilidad de que se produzca una última reducción del tipo de depósito del 2% a mediados de 2026.

"Estamos en una buena situación en términos de equilibrio de riesgos", dijo Vujcic en Londres. "Los riesgos están equilibrados en torno a la previsión de inflación en este momento, y (...) el crecimiento ha demostrado ser más resistente de lo que pensábamos a principios de año".

Entre los riesgos clave, Vujcic destacó la desviación de las exportaciones chinas, los aranceles estadounidenses y la naturaleza impredecible del consumo de los hogares.

Por ahora, los aranceles no han perjudicado a la economía europea tanto como se temía, pero los efectos de la distribución anticipada de las importaciones antes de la entrada en vigor de los derechos siguen disipándose, argumentó Vujcic.

Se espera que los hogares apoyen el crecimiento, dada una tasa de ahorro históricamente alta, pero Vujcic admitió que el BCE tiene dificultades por entender por qué el consumo se ha mantenido persistentemente débil.

En cuanto a China, afirmó que Europa se enfrenta a una mayor competencia, sobre todo en segmentos en los que las empresas nacionales han sido fuertes, como la producción de automóviles y maquinaria, un problema estructural difícil de resolver.

(Información de Balazs Koranyi, David Milliken y Dhara Ranasinghe; edición de Alison Williams y Sharon Singleton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)