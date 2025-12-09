ACTUALIZA Ecuador debe pagar US$220.800.000 a Chevron y Texaco en caso de arbitraje: procuraduría

(Agrega detalles, citas)

QUITO, 9 dic (Reuters) - La Procuraduría de Ecuador dijo que un tribunal arbitral dictaminó que el país andino debe pagar unos US$220.800.000 como indemnización en un caso iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company.

El monto fijado es inferior a la pretensión inicial de la demanda que ascendía, con intereses, a más de US$3.350.000.000, dijo la entidad en un comunicado difundido la noche del lunes.

"Se ha evitado el pago de más de US$3.130.000.000, lo que representa una reducción del 93,4% del valor total pretendido", agregó la procuraduría.

La demanda de arbitraje internacional se presentó bajo el argumento de una supuesta denegación de justicia en Ecuador y la violación de un tratado bilateral suscrito con Estados Unidos.

En agosto del 2018, el tribunal arbitral determinó que Ecuador había violado el tratado bilateral de inversión y debía cuantificar y fijar la indemnización por daños.

El tribunal también determinó que Ecuador había negado justicia a Chevron, en un polémico juicio impulsado por comunidades indígenas en una corte local del país, que condenó a la empresa estadounidense a pagar unos US$9.500.000.000 por daños ambientales en la Amazonia.

La Procuraduría de Ecuador dijo que lograron demostrar ante el tribunal arbitral que los conceptos y montos pedidos por las empresas demandantes eran "exagerados, infundados o que las demandantes carecían de derecho para exigirlos".

El caso avanza a una nueva fase para determinar los costes del arbitraje, dijo la procuraduría.