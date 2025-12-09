LA NACION

ACTUALIZA Ecuador debe pagar US$220.800.000 a Chevron y Texaco en caso de arbitraje: procuraduría

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
ACTUALIZA Ecuador debe pagar US$220.800.000 a Chevron y Texaco en caso de arbitraje: procuraduría
ACTUALIZA Ecuador debe pagar US$220.800.000 a Chevron y Texaco en caso de arbitraje: procuraduría

(Agrega detalles, citas)

QUITO, 9 dic (Reuters) - La Procuraduría de Ecuador dijo que un tribunal arbitral dictaminó que el país andino debe pagar unos US$220.800.000 como indemnización en un caso iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company.

El monto fijado es inferior a la pretensión inicial de la demanda que ascendía, con intereses, a más de US$3.350.000.000, dijo la entidad en un comunicado difundido la noche del lunes.

"Se ha evitado el pago de más de US$3.130.000.000, lo que representa una reducción del 93,4% del valor total pretendido", agregó la procuraduría.

La demanda de arbitraje internacional se presentó bajo el argumento de una supuesta denegación de justicia en Ecuador y la violación de un tratado bilateral suscrito con Estados Unidos.

En agosto del 2018, el tribunal arbitral determinó que Ecuador había violado el tratado bilateral de inversión y debía cuantificar y fijar la indemnización por daños.

El tribunal también determinó que Ecuador había negado justicia a Chevron, en un polémico juicio impulsado por comunidades indígenas en una corte local del país, que condenó a la empresa estadounidense a pagar unos US$9.500.000.000 por daños ambientales en la Amazonia.

La Procuraduría de Ecuador dijo que lograron demostrar ante el tribunal arbitral que los conceptos y montos pedidos por las empresas demandantes eran "exagerados, infundados o que las demandantes carecían de derecho para exigirlos".

El caso avanza a una nueva fase para determinar los costes del arbitraje, dijo la procuraduría. (Reporte de Alexandra Valencia, Editado por Manuel Farías)

LA NACION
Más leídas
  1. Perfiles disímiles, nuevo equilibrio de fuerzas y la primera prueba de fuego
    1

    El Congreso que viene: perfiles disímiles, nuevo equilibrio de fuerzas y una primera prueba de fuego

  2. ¿Lo que no pudo Macri, podrá hacerlo Milei?
    2

    ¿Lo que no pudo Macri, podrá hacerlo Milei?

  3. El Gobierno baja las retenciones: la soja pasa al 24% y también se reducen maíz, trigo y girasol
    3

    El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones para el campo

  4. Construirán en Buenos Aires el primer edificio residencial del mundo de una marca hotelera de lujo
    4

    Construirán en Buenos Aires el primer edificio residencial del mundo de una marca hotelera de lujo

Cargando banners ...