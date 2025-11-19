ACTUALIZA Ecuador lanza licitación para desarrollar tres bloques petroleros en región amazónica

(Actualiza con citas y detalles)

Por Alexandra Valencia

QUITO, 19 nov (Reuters) -

El Gobierno de Ecuador lanzó el miércoles una licitación petrolera que busca atraer unos US$360 millones en inversión privada para el desarrollo de tres bloques petroleros ubicados en la Amazonia del país.

Los tres bloques, ubicados en la provincia de Sucumbíos, alcanzarían una producción de entre 9.000 a 12.000 barriles por día (bpd), dijo la viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde.

"Después de tres años ya tenemos nuevamente una ronda petrolera (...) estamos dando inicio a una ronda diseñada con precisión técnica y responsabilidad fiscal", señaló la funcionaria.

Actualmente, Ecuador produce unos 405.000 bpd, según datos oficiales.

