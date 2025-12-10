ACTUALIZA EE. UU. confisca tanquero frente a costas de Venezuela: funcionarios

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - El Gobierno del presidente Donald Trump incautó un tanquero frente a las costas de Venezuela, informaron a Reuters el miércoles dos funcionarios estadounidenses.

La medida se produce en medio de un masivo despliegue militar estadounidense en la región, que incluye un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron al tanquero ni especificaron dónde se llevó a cabo la interceptación.

La Guardia Costera remitió las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. El gobierno venezolano tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La estatal petrolera PDVSA no comentó sobre el asunto.

Venezuela exportó más de 900.000 barriles por día (bpd) de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, ya que la empresa estatal PDVSA importó más nafta para diluir su producción de crudo extrapesado.

Incluso en medio de la creciente presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Washington no ha tomado medidas para interferir con los flujos de petróleo del país. Las exportaciones de petróleo son la principal fuente de ingresos de Venezuela.

El país tiene dificultades para vender su crudo, que ofrece con descuento en China, el principal destino de sus exportaciones petroleras, debido a la creciente competencia con el petróleo sancionado de Rusia e Irán.

(Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart, reporte adicional de Jonathan Saul)