ACTUALIZA EE. UU. impondrá aranceles graduales a Nicaragua tras detectar abusos laborales
- 1 minuto de lectura'
(Actualiza con contexto)
WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - Estados Unidos impondrá un arancel gradual a algunos productos nicaragüenses a partir del 1 de enero por motivos relacionados con los derechos humanos y laborales, informó el miércoles la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, añadiendo que el arancel aumentará al 10% el año siguiente y al 15% en 2028.
El arancel se aplicaría a "todos los productos nicaragüenses importados que no sean originarios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos" y se sumaría a otros aranceles, incluido un arancel recíproco existente del 18%, según la agencia.
La USTR dijo que el calendario para los aumentos arancelarios podría modificarse si Estados Unidos determinara que Nicaragua no muestra avances en la resolución de las preocupaciones en materia de derechos laborales.
El Gobierno de Trump había amenazado anteriormente con imponer aranceles de hasta el 100% a los productos nicaragüenses tras considerar que las políticas laborales y de derechos humanos del país no eran razonables y obstaculizaban el comercio estadounidense.
(Reporte de Jasper Ward y Ryan Jones; Editado en español por Daniela Desantis)
- 1
La CGT prepara una movilización al Congreso para rechazar la reforma laboral
- 2
Inflación de noviembre: el IPC de la ciudad fue de 2,4% y marcó una aceleración tras las elecciones
- 3
La hija de María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz en una ceremonia cargada de críticas a Maduro
- 4
Sorteo de la Liga Profesional 2026: un streaming inesperado, premisas conocidas y una explicación confusa