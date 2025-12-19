ACTUALIZA.- El gobernador del Banco de España dice que elevará las previsiones económicas del país

(Reescribe con detalles, citas y contexto)

MADRID, 19 dic (Reuters) -

El Banco de España revisará al alza sus previsiones económicas previstas oficialmente para la próxima semana, dijo el viernes el gobernador del banco central español, José Luis Escrivá, a la cadena estatal TVE.

"Puedo anticipar que, igual que el Banco Central Europeo ha actualizado al alza sus previsiones de crecimiento para este año y para el año que viene, incluso para algún año posterior, nosotros tenemos un movimiento de revisión al alza similar", dijo Escrivá.

Escrivá dijo que las revisiones al alza para la economía española se aplicarán sobre todo a 2026, ya que casi no tenían margen para otra en 2025.

En septiembre, el banco central pronosticó que España crecería un 2,6% en 2026 y un 1,8% en 2026. (Información de Jesús Aguado y Jesús Calero; edición de Victoria Waldersee; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)