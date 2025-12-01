ACTUALIZA: El IBEX 35 toma aire en la apertura en busca de nuevos catalizadores

1 dic (Reuters) - El IBEX 35 mostraba una leve revalorización el lunes, mientras el mercado espera novedades sobre la economía y los tipos de interés en Estados Unidos.

La sesión arrancó con cierta aversión al riesgo, aunque el movimiento respondía en gran medida a una corrección técnica, tras cinco meses consecutivos de subidas y un avance del 3,5% en la semana previa. Tras el fuerte repunte de la renta variable en noviembre —cuando el mercado dejó de lado los temores a una burbuja de IA—, los operadores buscaban catalizadores para prolongar el impulso, con el foco esta semana en los indicadores macro.

El optimismo sobre recortes de tipos en EEUU sigue siendo el gran motor, en el inicio de un mes clave para las expectativas monetarias: podría traer el último recorte del año por parte de la Reserva Federal (Fed) y la confirmación de un sucesor de corte acomodaticio para el presidente Jerome Powell.

Según la herramienta de futuros monetarios IRPR de LSEG, el mercado descuenta ahora un 92% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la próxima semana.

La fuerte reasignación de expectativas de relajación por parte de la Fed, junto con informaciones que sitúan al asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett como favorito para presidir la institución, seguía proporcionando soporte a los mercados.

En cuanto a las referencias económicas, el viernes se publicará el deflactor del consumo (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed. Por otra parte, el informe de empleo de noviembre de Estados Unidos se difundirá el 16 de diciembre, después de la reunión de política monetaria de este mes, e incluirá cifras de octubre. No habrá tasa de desempleo de dicho mes, ya que el cierre de la Administración más largo de la historia impidió la recopilación de la encuesta a hogares.

En segundo plano, el mercado también sigue de cerca las expectativas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observó avances tras las conversaciones en Florida con Ucrania, aunque aún hace falta más trabajo para cerrar un acuerdo.

Además, se publican los PMI manufactureros de noviembre a ambos lados del Atlántico: un sondeo de Reuters anticipa que el índice se mantendrá en su nivel de octubre en la zona euro y repuntará en Estados Unidos.

La jornada estará también marcada por el regreso a la normalidad en Wall Street, que cerró el jueves por Acción de Gracias y operó media sesión el viernes.

"Enfrentamos unos días tibios, con el mercado en actitud de cautela y espera, hasta que superemos la Fed el día 10 y (los resultados de la tecnológica estadounidense) Broadcom el 11, momento a partir del cual el tono seguramente volverá a mejorar porque se impondrá una actitud general de reposicionamiento para 2026", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

A las 0832 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 17,60 puntos, un 0,11%, hasta 16.389,20 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,24%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,30%, BBVA se anotaba un 0,62%, Caixabank avanzaba un 0,56%, Sabadell ganaba un 0,73%, Bankinter se dejaba un 0,04% y Unicaja Banco subía un 0,24%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,35%, Inditex avanzaba un 0,23%, Iberdrola se dejaba un 0,14%, Cellnex caía un 1,08% y la petrolera Repsol subía un 1,28%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)